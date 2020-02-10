Политика
Газета.RuПреемница Меркель отказалась идти в канцлеры
Неугодная преемница Крамп-Карренбауэр заняла пост главы ХДС чуть более года назад после того, как его покинула Меркель. С этого момента в СМИ за ней закрепилось прозвище "преемница Меркель", а многие аналитики утверждали, что Крамп-Карренбауэр сменит свою наставницу на посту канцлера в 2021 году.
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Общество
Водонаеву вызвали в полицию из-за публикации про демографию
Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали в полицию после ее публикации в соцсети об абортах и демографии, пишет Super.ru со ссылкой на адвоката звезды Екатерину Гордон Письмо с приглашением в отделение МВД по Таганскому району столицы направлено директору Водонаевой.
Кино
«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм
Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Армия и оружие
Турция нанесла удар по позициям сирийской армии
Общество
Москвичей предупредили о метели, снеге и усилении ветра
"По городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 м/с, гололедица", - рассказали в пресс-службе МЧС.
Общество
Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный» по делу Baring Vostok
Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный», принадлежащих Evison Holdings (кипрская структура Baring Vostok), заявил представитель компании Кирилл Рубальский.
Политика
Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США
США обладают ракетами, способными долететь до цели в разы быстрее, чем «обычные».
Армия и оружие
Reuters: число военных США, пострадавших при ударе Ирана в Ираке в январе, превысило 100
Число военнослужащих США, получивших черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана по двум базам в Ираке в ночь на 8 января, превысило 100.
Здоровье
Число новых случаев коронавируса вне провинции Хубэй снижается
Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй, которая является очагом распространения заболевания, снижается шестой день подряд, свидетельствуют данные госкомитета по здравоохранению КНР.
Здоровье
Минздрав раскрыл смертность из-за врачебных ошибок
В качестве примера Мурашко рассказал, что люди из-за врачебных ошибок погибают от лидокаина, отметив, что за пять лет зафиксировано 80 подобных смертей.
Происшествия
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38
В региональном центре медицины катастроф РИА Новости рассказали, что количество пострадавших в ДТП с автобусом в Кемеровской области возросло до 38.
Наука
Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса
Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
Культура
Студентка ВлГУ выиграла конкурс красоты «Владимирская красавица 2020»
8 февраля в Областном дворце культуры и искусства надели корону "главной областной красавице" Александре Дашкевич.
Происшествия
Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области
По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
Политика
США намерены выделить $700 млн на противодействие России
Американское правительство планирует выделить на «противодействие» России $700 млн.
Общество
Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях
Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Футбол
«Локомотив» заинтересован в услугах форварда «Торино» Дзадзы
По информации источника, в услугах 28-летнего форварда заинтересован московский «Локомотив».
Гаджеты
Старые смартфоны Huawei и Honor обновили до Android 10
Сегодня новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в хостеле в Москве
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Гаджеты
Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U ставит рекорды
AMD Ryzen 5 4500U является шестиядерным процессором для ноутбуков. У него нет функции многопоточности, поэтому у него также шесть потоков.
Энергетика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти
Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
Спорт
Российские гимнастки победили на московском этапе серии Гран-при
Российские гимнастки победили во всех упражнениях на московском этапе серии Гран-при.
Футбол
СМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лиги
По данным издания "Чемпионат", банк станет титульным спонсором уже со следующего сезона, сумма спонсорского соглашения составит около 300 млн руб. РБК направил запрос в пресс-службы банка "Тинькофф" и РПЛ.
Общество
Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной
Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.