Политика
Газета.RuПреемница Меркель отказалась идти в канцлеры
Неугодная преемница Крамп-Карренбауэр заняла пост главы ХДС чуть более года назад после того, как его покинула Меркель. С этого момента в СМИ за ней закрепилось прозвище "преемница Меркель", а многие аналитики утверждали, что Крамп-Карренбауэр сменит свою наставницу на посту канцлера в 2021 году.
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Политика
В Чувашии уволили еще двух министров
В Чувашии своих должностей лишились еще два министра. Врио главы республики подписал соответствующие указы.
Общество
Мосгорсуд отменил арест акций «Восточного» на 2,5 млрд рублей
Следствие считает конечным собственником Evison holdings Майкла Калви, который сейчас обвиняется в хищении 2,5 млрд руб. у «Восточного».
Политика
На Украине возбудили уголовное дело из-за «паспортизации» в ЛНР
Прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за выдачи в самопровозглашённой Луганской народной республике паспортов гражданина ЛНР.
Технологии
Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»
Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Происшествия
Врачи в Петербурге напугали вернувшегося из КНР ребёнка
Как рассказала Агапитовой мама 10-летней девочки, неделю назад они вернулись из Китая.
Футбол
Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Армия и оружие
На Украине анонсировали введение электронного военного билета
В украинской армии в 2020 году в тестовом режиме введут электронные военные билеты, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк.
Армия и оружие
Турция понадеялась на поддержку НАТО в связи с обострением в Идлибе
«НАТО должна быть солидарна с Турцией», — подчеркнул Челик, его цитирует РИА «Новости».
Авто
Brabus занялся выпуском бронированных Mercedes-Benz G-Class
Первой бронированной моделью нового суббредна стал внедорожник Mercedes-Benz G-Class.
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Армия и оружие
Названы сроки передачи ВМФ подлодки «Князь Владимир»
Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что ОСК планирует передать ВМФ России подлодку «Князь Владимир» примерно через полтора месяца.
Общество
Российские тест-системы эффективно выявляют коронавирус в Китае
Главный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала об успешном проведении испытаний в Китае российских тест-систем по выявлению коронавируса.
Происшествия
Челябинский кот спас хозяйку во время пожара
Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов
Речь идет о фильмах, запрещенных к показу на платформе с 2015 по 2020 годы.
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Энергетика
Белоруссия подтвердила планы о закупке российской нефти
По словам первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого лидеры договорились о поставках нефти белорусской стороне.
Общество
Многодетным могут дать право на соцпомощь вне зависимости от дохода
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают предоставить многодетным семьям право заключать социальные контракты на государственную соцпомощь вне зависимости от их среднедушевого дохода, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Шоу-бизнес
Певица МакSим может никогда не вернуться на сцену
Директор звезды Маргарита Соколова отметила, что у поклонников МакSим есть надежда на возвращение певицы.
Происшествия
При столкновении катеров на Пхукете погибли двое российских детей
Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин сообщил, что более 20 российских туристов получили травмы при столкновении двух катеров у берегов острова Пхукет.
Общество
Правительство разрешило выращивание отдельных видов мака и конопли
Правительство разрешило выращивание в промышленных целях отдельных видов снотворного мака и конопли.
Наука
Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса
Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
Экономика
Кудрин оценил влияние коронавируса на российскую экономику
Распространение смертельного корона вируса скажется на российской экономике, однако влияние на ВВП будет незначительным.
Кино
В Беларуси сняли фанатский ролик о детстве Джона Уика
Организаторы девятого международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm создали небольшой короткометражный фильм о детстве профессионального киллера Джона Уика.
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Экономика
Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту
Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро.
Здоровье
В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 20 тысяч человек
Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус в России остаются 20 тысяч человек.