Политика
РИА НовостиПреемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Крамп-Карренбауэр отметила, что Берлин стремится иметь добрососедские отношения с Москвой. Однако в ситуации с возвращением полуострова в состав России, по ее мнению, есть признаки нарушения международного права.
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с чего всё началось
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией. Об этом она заявила на конференции Молодежного союза Германии в Саарбрюкене.РИА Новости13:17
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 19:34, Вашингтон
Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru 03:46
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru вчера в 10:06
Космос
Ученый из NASA утверждает, что жизни Земля обязана Луне
Территория новостей 12:15
Политика
Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского
Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.
РИА Новости 15:12
Религия
Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы
Экспресс газета 18:00
Политика
Трамп рассказал о выполнении Китаем условий торговой сделки
Президент США Дональд Трамп рассказал об изменениях, которые произошли после торговых переговоров с Китаем.
Газета.Ru 18:37
Авто
Porsche выпустит электрический Macan на платформе Taycan
Компания Porsche в рамках автосалона во Франкфурте сообщила о том, что кроссовер Macan в ДВС дополнится электрифицированной версией.
32CARS.ru 11 октября в 01:49
Кино
Disney показал трейлер фильма «Круиз по джунглям»
iReactor 03:39
Экономика
В десяти российских регионах могут ввести льготную ипотеку
Ранее Мутко заявил, что правительство собирается в течение 5 лет выделить порядка 100 миллиардов рублей для дополнительного финансирования регионов с наиболее низким уровнем социально-экономического развития.
Вести.Ru 11 октября в 07:30
Кино
Netflix представила полнометражное продолжение сериала «Во все тяжкие»
Life.ru 11 октября в 22:21
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru 10:46
Гаджеты
Начались продажи телефонов Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL
Официальное начало продаж новых мобильных устройств моделей Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL произошел недавно.
iReactor 01:58
Единоборства
Украинский боксер Усик победил в первом бою в супертяжелом весе
Олимпийский чемпион 2012 года, единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксёров современности украинец Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелой весовой категории.
Московский Комсомолец 00:45
Футбол
Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра
Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.
Soccer.ru 12:58
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о симптомах раковых заболеваний
По словам медика, раковые опухоли не болят, а проявляют себя иначе.
ФАН 11:07
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым
Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом.
ФАН вчера в 19:45
Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
Общество
В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
РИА Новости вчера в 16:37
Происшествия
Убитую в Саратове школьницу похоронили на Сторожевском кладбище
Девочку похоронили на Сторожевском кладбище в воскресенье, 13 октября. Прощание с Лизой К. прошло утром в храме апостолов Петра и Павла.
Известия 07:10
Происшествия
В Екатеринбурге напали на чемпиона мира по карате
Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина.
ТК Звезда вчера в 10:18
Армия и оружие
Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?
На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
REGNUM 12:37
Киберспорт
В Fortnite может появиться новая карта с началом следующего сезона
В Fortnite могут добавить новую карту после завершения десятого сезона.
CyberSport.ru 11 октября в 13:15
Космос
Эксклюзивный Phantom Tranquillity представлен в России
АВИЛОН Rolls-Royce Motor Cars, официальный дилер марки, представил в Москве эксклюзивный Phantom Tranquillity.
Cet-auto.ru 11 октября в 06:34
Футбол
Марселино был уволен из «Валенсии» из-за метафоры
Стала известна причина увольнения бывшего главного тренера "Валенсии" Марселино.
Soccer.ru 14:21
Авто
Volkswagen Teramont получил купеобразную модификацию
Концерн Volkswagen презентовал новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
Новые автомобили 11 октября в 13:22
Футбол
Андорра одержала первую в истории победу в квалификации Евро
Сборная Андорры обыграла Молдавию в рамках отбора на Евро-2020.
Soccer.ru вчера в 02:11