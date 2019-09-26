Политика

РИА НовостиРИА НовостиПреемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Крамп-Карренбауэр отметила, что Берлин стремится иметь добрососедские отношения с Москвой. Однако в ситуации с возвращением полуострова в состав России, по ее мнению, есть признаки нарушения международного права.
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с чего всё началось

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией. Об этом она заявила на конференции Молодежного союза Германии в Саарбрюкене.
РИА Новости13:17

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Поклонская ответила преемнице Меркель на слова о Крыме и России

URA.Ru18:58

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Крамп-Карренбауэр выступила с заявлением о России и Крыме

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Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

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Олимпийский чемпион 2012 года, единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксёров современности украинец Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелой весовой категории.
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Стала известна причина увольнения бывшего главного тренера "Валенсии" Марселино.
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