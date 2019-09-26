Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией. Об этом она заявила на конференции Молодежного союза Германии в Саарбрюкене.

с чего всё началось

Крамп-Карренбауэр отметила, что Берлин стремится иметь добрососедские отношения с Москвой. Однако в ситуации с возвращением полуострова в состав России, по ее мнению, есть признаки нарушения международного права.

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