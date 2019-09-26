Политика
РИА НовостиПреемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией. Об этом она заявила на конференции Молодежного союза Германии в Саарбрюкене.
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Футбол
Петров получил травму, Караваев дебютировал за сборную России
В срочном порядке на поле вышел Вячеслав Караваев. Для него это был дебют за сборную России.
Евро-футбол.ру 12:56
Происшествия
Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой
В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.
ТАСС 05:38
Происшествия
Выходец с Кавказа убит в Киеве
Убитый - 33-летний выходец с Кавказа Арслан Гусейнов, который является противников российских властей, сообщил бывший нардеп Украины Игорь Мосийчук.
Кавказский узел 21:09
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM вчера в 10:40
Хоккей
«Питтсбург» разгромил «Виннипег», Куликов набрал 1 очко
Sport24.ru 21:51
Политика
СМИ узнали о визите премьера Украины на концерт с участием неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил мероприятие, на котором выступала ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".
Газета.Ru 22:09
Шоу-бизнес
Нюша удалила родинку над верхней губой
Артистка добавила, что удалила родинку из-за ее роста.
RuNews24.ru 14:44
Общество
В Роструде рассказали о двойной оплате работы в праздники
Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 20:34
Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
Общество
Осеннее полнолуние: почему астрологи называют 14 октября опасным днем
В октябре полнолуние приходится на 14-е число и, по словам астрологов, будет не самым благоприятным днем для любых начинаний.
Стерлеград 12:30
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС вчера в 19:02
Футбол
Алексис Санчес травмировался в матче за сборную Чили
Форвард, находящийся в расположении сборной Чили, получил повреждение в товарищеском матче против Колумбии (0:0). В концовке игры Санчес повредил лодыжку и не смог остаться на поле, попросив замену.
Газета.Ru вчера в 20:27
Наука
Из лунного грунта впервые получили кислород
МИР 24 11 октября в 05:55
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
РИА Новости 11 октября в 03:35
Происшествия
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли
РИА Новости 13:02
Технологии
«Ростелеком» и ВТБ могут стать единым игроком на рынке больших данных
«Ростелеком» и ВТБ думают о создании платформы обмена большими данными, сообщил «Ведомостям» президент госоператора Михаил Осеевский и подтвердил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин.
Ведомости 17:29
Футбол
Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей
Sport24.ru вчера в 15:37
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Армия и оружие
Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?
На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
REGNUM 12:37
Космос
Ученые раскрыли жуткий сценарий конца света
Эксперты уверены, что конец света будет жутким и он неминуемый.
Территория новостей 02:31
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Здоровье
Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя в России
Смертность от причин, связанных с употреблением спиртного, снизилась в России с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тыс. человек.
Известия 19:18
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Космос
Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
Российский тяжелый луноход, отправка которого планируется ближе к 2030 году, будет создан не только в "железе", но и в цифровом виде - будет построена его цифровая модель, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика ровера НПО имени Лавочкина.
РИА Новости 18:09
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
REGNUM 05:01