Политика
Газета.RuПреемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германии нужно выстраивать добрососедские отношения с Россией. Но в некоторых вопросах, в частности, относительно Крыма, ей молчать не стоит.
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Политика
Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ходе встречи с министрами иностранных дел Евросоюза в понедельник, 14 октября, будет просить их "дожать" Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.
Известия вчера в 19:56
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом
Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
Новые автомобили вчера в 23:41
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Шоу-бизнес
Поклонники уверены, что молодая жена Игоря Николаева снова беременна
Именно поэтому фанаты постоянно пытаются найти намеки на то, что певица снова находится в интересном положении.
Woman.ru 04:07
Футбол
Модрич получил травму в матче сборных Хорватии и Уэльса
Полузащитник сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич получил травму в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 против национальной команды Уэльса, передает AS.
Газета.Ru 20:30
Музыка
Билан захотел поехать на «Евровидение» в третий раз
Билан заявил, что считает прошлогоднее вступление на конкурсе представлявшего Россию певца Сергея Лазарева «офигительным», и высказался в поддержку системы национального отбора, в рамках которой участника «Евровидения» выбирали бы зрители, а не руководство телеканалов, пишет «Газета.ру».
Известия 10 октября в 23:14
Гаджеты
Новый смартфон Redmi K20 Pro значительно упал в цене
Новый смартфон Redmi K20 в очередной раз стал дешевле первоначального ценника.
Rusargument 03:52
Авто
Составили топ-7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии
Портал «Njcar.ru» привёл рейтинг японских кроссоверов со вторичного рынка стоимостью до 700 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 03:43
Авто
Эксперты дали совет, как увеличить ресурс мотора
Портал Tarantas.News совместно со специалистами технических центров подготовил пятерку советов для каждого автовладельца, которые продлят «жизнь» силовой установке.
SpeedMe 04:45
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 12 по 18 октября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 12 по 18 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Постепенно тучи рассеются и у вас появятся шансы поправить свои дела.
Алтайская правда 19:59
Киберспорт
Датамайнер смог запустить меню Warcraft 3: Reforged
Cyber.sports.ru вчера в 08:22
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM вчера в 10:40
Общество
Россия завершает переход на цифровое телевещание
Россия в понедельник завершит переход на цифровое эфирное телевидение - аналоговое вещание федеральных телеканалов отключат еще в 21 регионе страны.
ТАСС 17:05
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Российская газета 09:54
Экономика
Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес
Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.
Ведомости вчера в 10:58
Единоборства
Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
RuNews24.ru 15:35
Общество
Кожемяко поручил законсервировать Инновационный культурный центр
Konkurent.ru 16:17
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Единоборства
Дмитрий Бивол победил Ленина Кастильо
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол 12 октября в Чикаго в очередной раз защитил свой титул, победив единогласным решением судей со счетом 120-107 и 119-108 дважды доминиканца Ленина Кастильо.
Allboxing.ru вчера в 23:57
Единоборства
Нурмагомедов может сразиться с Фергюсоном весной 2020 года
News.ru вчера в 12:55
Армия и оружие
Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
"Если сирийская армия, которая до сих пор не смогла побороть террористическую (в Турции – ред.) организацию YPG, стремящуюся к разделению Сирии и созданию сепаратистского государства, готовится воевать с турецкой армией и способна на это – то пожалуйста", - заявил Актай.
РИА Новости 16:23
Общество
Российские туристы назвали самые скучные города Европы
Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
REGNUM 10:00
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Хоккей
«Торонто» выиграл у «Детройта» усилиями Михеева
Российский форвард «Торонто» Илья Михеев помог своей команде обыграть в гостях «Детройт».
ProstoProSport 00:46
Происшествия
Шестеро пострадали при стрельбе на улице в Филадельфии
Шесть человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла в северной части города Филадельфия в американском штате Пенсильвания.
Мойка78 20:02
Происшествия
Диджея убили в Ленинградской области из-за «неправильной» музыки
Диджей был убит в кафе в Кировском районе Ленинградской области из-за того, что посетителю заведения не понравилась музыка.
Известия 20:49
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Происшествия
Таксист не поделил «вафельницу» с внедорожником в Южно-Сахалинске
По сообщению соавтора Sakh.com, таксист и внедорожник встретились там 14 октября в 11:20.
Сахалин.Инфо 20:41
Политика
Зеленский обещал справедливого мира для ветеранов Донбасса
Украинский лидер пообещал, что мир в регионе будет достигнут не любой, а справедливый.
SM News 12:34