Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове

Кандидатуру Крамп-Карренбауэр на пост лидера ХДС в прошлом году рекомендовала Ангела Меркель, руководившая партией 18 лет. Крым стал частью России весной 2014 года по итогам референдума. Киев и ряд западных стран считают полуостров оккупированной территорией и не признают результаты голосования.
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Наталья Поклонская
Абсолютно ничего нового не заявила, да и не ждали. Собственно, способность признавать очевидные факты и называть вещи своими именами - это удел сильных политиков, а не слабых людей. Вот время и покажет, кто есть кто в современной мировой политике. Надеюсь, смелые и независимые ещё есть.
— Наталья Поклонская, российский политикЦарьград вчера в 16:43

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