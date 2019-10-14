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Абсолютно ничего нового не заявила, да и не ждали. Собственно, способность признавать очевидные факты и называть вещи своими именами - это удел сильных политиков, а не слабых людей. Вот время и покажет, кто есть кто в современной мировой политике. Надеюсь, смелые и независимые ещё есть.
— Наталья Поклонская, российский политикЦарьград вчера в 16:43
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That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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