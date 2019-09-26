Абсолютно ничего нового не заявила, да и не ждали. Собственно, способность признавать очевидные факты и называть вещи своими именами - это удел сильных политиков, а не слабых людей. Вот время и покажет, кто есть кто в современной мировой политике. Надеюсь, смелые и независимые ещё есть.

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Недвижимость Снижение цен на аренду жилья отметили в России Наибольшее уменьшение цен было замечено в Омске - на 11% до уровня 16,1 тыс. руб. в месяц за двухкомнатное жилье - и в Екатеринбурге стоимость упала на 10%, достигнув уровня в 29,4 тыс. рублей.

Происшествия Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Экономика Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.

Политика Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».

Религия Православные верующие празднуют Покров 14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.

Экономика Орешкин рассказал о дедолларизации торговли России с ЕС Министр экономического развития России Максим Орешкин выступил за использование расчетов в рублях и евро для транзакций в нефтегазовой сфере.

Шоу-бизнес Бывший муж Пугачевой вспомнил, как Примадонну преследовали фанаты Второй муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Александр Стефанович в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как его бывшую жену преследовали фанаты.

Общество В Роструде рассказали о двойной оплате работы в праздники Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.

Происшествия Челябинскому экс-губернатору Дубровскому расширили обвинение Телеграм-каналы сообщают о новых статьях УК РФ в деле бывшего главы региона Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского пополнилось новыми статьями, сообщает телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".

Футбол Россия обыграла Кипр и досрочно вышла на ЧЕ-2020 Сборная России по футболу обыграла команду из Кипра со счетом 5:0 и досрочно вышла в групповой этап чемпионата Европы-2020.

Волейбол Сборная России проиграла США на Кубке мира Мужская сборная России провела очередной матч Кубка мира в Японии. Национальная команда проиграла в трех партиях сборной США.