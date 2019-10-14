Политика
ИзвестияПреемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом
Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
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Абсолютно ничего нового не заявила, да и не ждали. Собственно, способность признавать очевидные факты и называть вещи своими именами - это удел сильных политиков, а не слабых людей. Вот время и покажет, кто есть кто в современной мировой политике. Надеюсь, смелые и независимые ещё есть.
— Наталья Поклонская, российский политикЦарьград вчера в 16:43
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Происшествия
Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек
Утром в понедельник в Подмосковье электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.
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Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
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Происшествия
В Югре проверят инцидент с нападением собаки на детей во дворе школы
Следователи в Нижневартовске (ХМАО) проводят проверку в связи с нападением собаки на детей во дворе школы, сообщает в понедельник региональное следственное управление СК РФ.
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Политика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости 12 октября в 20:29
Авто
Россияне стали больше покупать маломощных машин
По оценке аналитического агентства Автостат, за 8 месяцев в России было продано 62,2 тыс. новых легковых автомобилей с двигателями объемом до 1,4 л (+6,5% к АППГ) и 80,2 тыс. – с моторами от 2 до 2,5 л (+1,1%).
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Шоу-бизнес
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Именно поэтому фанаты постоянно пытаются найти намеки на то, что певица снова находится в интересном положении.
Woman.ru вчера в 04:07
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Украинского актера в Польше избил работодатель
Управляющий пиццерии избил своего работника, украинского актера Юрия Марка, в польском городе Познань.
Известия вчера в 21:07
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Политика
В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.
Lenta.ru 02:33
Общество
В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники
Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника, отметили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:34
Здоровье
В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе
Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Известия 00:17
Политика
Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Газета.Ru вчера в 12:23
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Роберт Дауни-младший сыграл нового доктора Дулиттла
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Экономика
МТС зафиксировала падение продаж смартфонов в России
МТС зафиксировала падение продаж смартфонов в России Результаты рынка смартфонов в июле — сентябре 2019 года подтвердили негативные ожидания бизнеса, следует из данных МТС.
Коммерсантъ вчера в 12:23
Политика
ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму 2021 года
ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму 2021 г. и возможных кандидатах, рассказали «Ведомостям» три человека, попавших в выборку, и подтвердил собеседник в организации.
Ведомости вчера в 17:30
Авто
Составили топ-7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии
Портал «Njcar.ru» привёл рейтинг японских кроссоверов со вторичного рынка стоимостью до 700 тыс. рублей.
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Здоровье
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SakhalinMedia.ru 11 октября в 20:00
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Android и iOS напряглись. HarmonyOS наступает
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iXBT.com 02:03
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Второй муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Александр Стефанович в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как его бывшую жену преследовали фанаты.
Телепрограмма вчера в 11:54
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Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы
Ранее сообщалось: на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».
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Здоровье
Доходы главврачей: дело вышло на федеральный уровень
Сюжет о доходах саратовских главных врачей вышел вчера на телеканале РЕН ТВ в информационно-аналитической программе "Добров в эфире".
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Общество
В Екатеринбурге огласили первые результаты опроса по храму
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Экономика
Челябинский застройщик подходит к Москве
Компания намерена построить в этих городах поселки клубного типа жилой площадью около 100 тыс. кв. м — аналогичный проект «Флай Плэнинг» уже реализовала в Челябинске.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Общество
В России отключили аналоговое телевидение
В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому.
Lenta.ru вчера в 17:05
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45