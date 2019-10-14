Абсолютно ничего нового не заявила, да и не ждали. Собственно, способность признавать очевидные факты и называть вещи своими именами - это удел сильных политиков, а не слабых людей. Вот время и покажет, кто есть кто в современной мировой политике. Надеюсь, смелые и независимые ещё есть.

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Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом

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