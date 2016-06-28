Политика
РБКПреемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие. Об этом говорится в его письменных ответах на вопросы Европарламента.
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Вероятный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС испанец Жозеп Боррель признает, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве "оружия".РИА Новости15:34
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Политика
Пушков предрек Зеленскому проблемы с ФРГ после его слов о Меркель
По словам российского сенатора, после публикации июльского телефонного разговора с Трампом президента Украины Владимира Зеленского ждут серьезные трения с Германии, поскольку немцы вряд ли оценили пассаж, где президент США критикует Меркель, а Зеленский соглашается с ним.
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Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции.
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Минфин разъяснил, кому повысят стоимость ОСАГО за опасную езду
Водители, злостно нарушающие правила дорожного движения, будут наказаны повышающим коэффициентом при процедуре расчёта ставки ОСАГО.
Car.ru 26 сентября в 21:18
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Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости 18:55
Политика
Белый дом ограничил доступ к стенограмме разговора Трампа и Лаврова
Белый дом решил ограничить свободный доступ к стенограмме разговора американского президента Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова двухгодичной давности.
Pravda.Ru 04:27
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«ИгроМир — 2019» стартует уже через неделю
"Тверская Неделя" планирует посетить эти мероприятия и подготовить для вас видеоотчет.
Тверская неделя 26 сентября в 03:28
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Скончался режиссер Марк Захаров
URA.Ru 05:25
Политика
Трамп обвинил демократа Шиффа в искажении его слов
Президент США Дональд Трамп обвинил председателя комитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа в искажении, ради его дискредитации, содержания разговора американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия 19:54
Футбол
Отмена гола принесла «Локомотиву» победу над «Зенитом»
Центральный матч 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» завершился победой столичного клуба со счетом 1:0. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве.
РБК 14:10
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Экономика
С 1 октября в России изменится ряд законов, которые касаются каждого
С 1 октября 2019 года россиян ожидает ряд изменений в законодательстве, которые коснутся практически каждого жителя страны.
Южный Федеральный 21:13
Здоровье
В России почти 90% пациентов неправильно лечат гипертонию
Почти 90% пациентов с сердечной недостаточностью в России лечат гипертоническую болезнь неправильно, что приводит к увеличению нагрузки на сердце.
Pravda.Ru вчера в 11:22
Политика
Трамп опубликовал видеообращение на фоне скандала вокруг импичмента
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter видеообращение в связи с попыткой Демократической партии анонсировать его импичмент.
РБК 21:58
Космос
Разработчик назвал стоимость робота Федора
Стоимость робота-андроида, аналогичного роботу Федору, превышает 30 млн руб. Об этом рассказал в интервью на YouTube-канале "PRO-роботов" исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (компания-разработчик робота) Евгений Дудоров.
РБК 25 сентября в 21:10
Происшествия
Пропавшее судно с украинцами затонуло в Атлантике
РИА Новости 13:47
Наука
В Норвегии найден погребальный дом эпохи викингов
Обнаружение мавзолея, как отмечают ученые, позволит подробнее изучить погребальные ритуалы эпохи викингов, которые, как оказалось, являются гораздо более разнообразными, чем это представлялось ранее.
Planet Today вчера в 15:50
Армия и оружие
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Авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины).
Известия 22:54
Космос
Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship
Первый полет корабля Starship на высоту около 20 километров состоится через 1-2 месяца, заявил в воскресенье глава компании SpaceX Илон Маск.
РИА Новости 21:54
Игры
Project Resistance – Геймплейное видео полного матча с четырех мониторов
В отличие от традиционной игры Resident Evil, Project Resistance представляет собой кооперативный шутер.
Srnsk вчера в 14:12
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Футбол
«Чемпионат»: Гаттузо прилетел в Москву с целью возглавить клуб РПЛ
Бомбардир.ру вчера в 01:40
Космос
Экипаж корабля «Союз МС-15» отправился на борт МКС
Члены экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-15» – российский космонавт Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый в истории астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури - перешли на борт Международной космической станции, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на сайт «Роскосмоса».
TV BRICS 26 сентября в 05:03
Хоккей
«Тампа» Кучерова обыграла «Флориду» Бобровского
Газета.Ru 26 сентября в 23:25
Культура
Ситкому «Моя прекрасная няня» исполнилось 15 лет
Российский сериал «Моя прекрасная няня», являющийся адаптацией американского ситкома «Няня», отмечает 15 лет с момента выхода в эфир.
Экономика сегодня 09:25
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия 09:08
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Цулыгин: «Северсталь» полностью перебегала и переборола «Салават»
На 47-й минуте форвард «Северстали» Адам Лишка восстановил разницу в две шайбы.
Чемпионат 14:02
Футбол
Почеттино защитил вратаря Льориса, допустившего фатальную ошибку
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что возьмет на себя вину за ошибку Уго Льориса в победном матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) над "Саутгемптоном".
Газета.Ru 17:40