Политика

РБКРБКПреемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие. Об этом говорится в его письменных ответах на вопросы Европарламента.
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с чего всё началось

Преемник Могерини признал санкции геополитическим оружием

Вероятный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС испанец Жозеп Боррель признает, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве "оружия".
РИА Новостивчера в 15:34

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Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

Газета.Ruвчера в 17:41

Объявивший Россию врагом глава МИД Испании заявил о замене штыков санкциями

Взгляд.рувчера в 17:28

Преемник Могерини признал, что санкции используются в качестве оружия

РЕН ТВвчера в 15:46

Возможный преемник Могерини считает санкции геополитическим оружием

News.ruвчера в 16:37

Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

РБКвчера в 16:17

Новый глава европейской дипломатии назвал санкции геополитическим оружием

Московский Комсомолецвчера в 16:47

Преемник Могерини признал санкции геополитическим оружием

РИА Новостивчера в 15:34
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 03:28, Вашингтон
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru вчера в 11:45
Космос

Корабль «Союз» с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС

Космический корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир (NASA) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
РБК 25 сентября в 17:24
Политика

Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с наступлением Нового года по иудейскому религиозному календарю - праздником Рош ха-Шана - и отметил, что этот праздник символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:39
Политика

Немецкие СМИ обвинили Зеленского в оскорблении правительства Меркель

Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский сказал, что канцлер Германии Ангела Меркель оказывает недостаточную поддержку украинской стороне.
Газета.Ru 03:09
Общество

Ученые выявили опасный для здоровья режим стиральной машины

Известия вчера в 20:26
Политика

NYT узнала о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы

Американский президент Дональд Трамп пытался найти информацию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы, которые прошли в США в 2016 году.
РБК 02:51
Политика

CNN заявил об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера

CNN заявил об уходе в отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который занимал эту должность с 7 июля 2017 года.
Пятый канал 27 сентября в 19:05
Общество

В Москве на проспекте Сахарова пройдет митинг «Отпускай» в поддержку фигурантов «московского дела»

Активисты требуют прекращения дел и освобождения всех задержанных на несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму в июле и августе.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Авто

На вторичном авторынке России может смениться лидер

Автоновости дня вчера в 07:13
Политика

Украина запустит автобусы от границы с Крымом

Министр заверил, что Украина обязательно запустит официальные пассажирские перевозки от границы с Крымом.
Krym.News вчера в 10:20
Единоборства

Опубликовано видео самого быстрого нокаута в истории Bellator

Американский боец смешанного стиля (ММА) Эд Джей Макки победил своего соотечественника армянского происхождения Георгия Караханяна, зафиксировав второй самый быстрый нокаут в истории организации Bellator.
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Общество

Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
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Театры

Умер великий режиссер Марк Захаров

Sputnik Латвия вчера в 05:59
Общество

Более 70 человек погибли из-за сильнейших ливней на севере Индии

Life.ru 02:27
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали об оружии России против авианосцев США

Китайский портал Sohu рассказал о главном российском оружии против авианосцев ВМС Соединённых Штатов.
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Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент

Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку Демократической партии провести его импичмент, назвав происходящее «величайшим обманом в истории американской политики».
RT на русском вчера в 19:40
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о двух российских подлодках в Сирии

Две российские подлодки и два боевых корабля в настоящее время находятся на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Известия 26 сентября в 12:34
Шоу-бизнес

Ольга Бузова про концерт во Владивостоке: было столько накладок

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Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского

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Sony случайно рассекретила флагманский смартфон Xperia на базе топовой платформы Snapdragon 865

Компания Sony уже работает над своим следующим флагманским смартфоном Xperia .
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В России изменился список документов для приема на работу

С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
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Футбол

Грузия разгромила Уругвай на Кубке мира по регби

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Опубликован рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
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Космос

Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян

Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.
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Левандовски установил новый рекорд Бундеслиги

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Борис Джонсон захотел отправить британский спецназ в Сирию

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Воры в законе собрались вывезти криминальную кассу из России

Главная касса преступного мира России в ближайшее время может переместиться в другую страну, пишут СМИ.
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Смолов: никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом»

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Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
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В МЧС прокомментировали новости о запрете курения на балконе

В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану корреспонденту «БИЗНЕС Online» затруднились прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о запрете курения на балконах.
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Жозеп Боррель
Испанский политик
Испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии, с 20 июля 2004 по 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. Номинирован на пост Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности; в случае победы на голосовании в Европарламенте начнёт работу с 1 ноября 2019 года. С 1974 года Жозеп Боррель состоит в Партии европейских социалистов.
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