Политика
РБКПреемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие. Об этом говорится в его письменных ответах на вопросы Европарламента.
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с чего всё началось
Вероятный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС испанец Жозеп Боррель признает, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве "оружия".РИА Новостивчера в 15:34
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Новый глава европейской дипломатии назвал санкции геополитическим оружием
Московский Комсомолецвчера в 16:47
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 03:28, Вашингтон
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Космос
Корабль «Союз» с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС
Космический корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир (NASA) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
РБК 25 сентября в 17:24
Политика
Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с наступлением Нового года по иудейскому религиозному календарю - праздником Рош ха-Шана - и отметил, что этот праздник символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:39
Политика
Немецкие СМИ обвинили Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский сказал, что канцлер Германии Ангела Меркель оказывает недостаточную поддержку украинской стороне.
Газета.Ru 03:09
Общество
Ученые выявили опасный для здоровья режим стиральной машины
Известия вчера в 20:26
Политика
NYT узнала о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы
Американский президент Дональд Трамп пытался найти информацию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы, которые прошли в США в 2016 году.
РБК 02:51
Политика
CNN заявил об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера
CNN заявил об уходе в отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который занимал эту должность с 7 июля 2017 года.
Пятый канал 27 сентября в 19:05
Общество
В Москве на проспекте Сахарова пройдет митинг «Отпускай» в поддержку фигурантов «московского дела»
Активисты требуют прекращения дел и освобождения всех задержанных на несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму в июле и августе.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Авто
На вторичном авторынке России может смениться лидер
Автоновости дня вчера в 07:13
Политика
Украина запустит автобусы от границы с Крымом
Министр заверил, что Украина обязательно запустит официальные пассажирские перевозки от границы с Крымом.
Krym.News вчера в 10:20
Единоборства
Опубликовано видео самого быстрого нокаута в истории Bellator
Американский боец смешанного стиля (ММА) Эд Джей Макки победил своего соотечественника армянского происхождения Георгия Караханяна, зафиксировав второй самый быстрый нокаут в истории организации Bellator.
NewInform 03:01
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Театры
Умер великий режиссер Марк Захаров
Sputnik Латвия вчера в 05:59
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали об оружии России против авианосцев США
Китайский портал Sohu рассказал о главном российском оружии против авианосцев ВМС Соединённых Штатов.
RT на русском вчера в 15:21
Политика
Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент
Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку Демократической партии провести его импичмент, назвав происходящее «величайшим обманом в истории американской политики».
RT на русском вчера в 19:40
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о двух российских подлодках в Сирии
Две российские подлодки и два боевых корабля в настоящее время находятся на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Известия 26 сентября в 12:34
Шоу-бизнес
Ольга Бузова про концерт во Владивостоке: было столько накладок
Исполнительница, концерт которой в столице ДФО прошёл в пятницу, 27 сентября, сообщила о тёплом приёме во Владивостоке в историях в «Инстаграм».
Восток-Медиа 27 сентября в 19:58
Гаджеты
Sony случайно рассекретила флагманский смартфон Xperia на базе топовой платформы Snapdragon 865
Компания Sony уже работает над своим следующим флагманским смартфоном Xperia .
iXBT.com вчера в 05:57
Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Космос
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
Основатель компании SpaceX Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.
ТАСС 01:29
Футбол
Левандовски установил новый рекорд Бундеслиги
ProstoProSport 01:54
Политика
Борис Джонсон захотел отправить британский спецназ в Сирию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает план "спасательной операции" в Сирии, чтобы вернуть британских детей из рук террористов ИГ*.
РЕН ТВ 02:48
Происшествия
Воры в законе собрались вывезти криминальную кассу из России
Главная касса преступного мира России в ближайшее время может переместиться в другую страну, пишут СМИ.
Взгляд.ру вчера в 08:56
Футбол
Смолов: никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом»
RT на русском вчера в 16:32
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК вчера в 07:33
Общество
В МЧС прокомментировали новости о запрете курения на балконе
В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану корреспонденту «БИЗНЕС Online» затруднились прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о запрете курения на балконах.
БИЗНЕС Online 26 сентября в 09:30