Политика
РБКПреемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие. Об этом говорится в его письменных ответах на вопросы Европарламента.
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с чего всё началось
Вероятный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС испанец Жозеп Боррель признает, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве "оружия".РИА Новостивчера в 15:34
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Новый глава европейской дипломатии назвал санкции геополитическим оружием
Московский Комсомолецвчера в 16:47
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 05:02, Вашингтон
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«Интер» обыграл «Сампдорию» и вернулся на первое место в серии А
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Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом
Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
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Опубликовано фото авианосца США в «ловушке» китайских кораблей
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Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии
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Происшествия
Полиция сорвала спектакль о наркопотреблении в Театре.doc
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Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
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На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
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Новый Land Rover Defender получит функцию дистанционного управления
Land Rover ведет разработку специальной системы для нового Defender, при помощи которой автомобилем можно будет управлять дистанционно — находясь вне его кабины.
AutoNews 27 сентября в 03:18
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Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
Использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков.
РИА Новости вчера в 19:14
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Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
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Ксения Собчак начнёт вести «Пусть говорят»
Были сложные переговоры, но в итоге светская львица и нынешний ведущий Дмитрий Борисов будут вести программу «Пусть говорят» поочередно — неделя через неделю, сообщает РИА Новости.
News.ru вчера в 23:11
Армия и оружие
Подготовка «прорыва»: военных ВСУ готовят на убой для прикрытия нацгвардейцев на Донбассе
В 06.05 боевики 59 бригады ВСУ, из 122-мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» обстреляли район н.п. Нижнее Лозовое, выпустив при этом 10 снарядов.
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Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
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В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
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Геннадий Малахов назвал возможные причины болезни Анастасии Заворотнюк
Известный телеведущий программ о здоровом образе жизни Геннадий Малахов назвал возможные причины болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, пишет «СтарХит».
Вечерняя Москва 27 сентября в 11:38
Политика
Народный дипломат презентует книгу о «нашем Крыме»
Российская газета вчера в 07:55
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«Локомотив» победил «Зенит» в матче с двумя отмененными голами
В центральном матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский "Локомотив" обыграл петербургский "Зенит".
Газета.Ru вчера в 15:45
Политика
NYT: Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел обвинить во вмешательстве в выборы главы страны в 2016 году украинскую сторону.
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Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
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Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации
По словам господина Пискарева, комиссия направит материалы расследования в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для привлечения DW к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России «для принятия решения о дальнейшей аккредитации» издания.
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Российская молодежь не хочет экономить на путешествиях
Более 60 % опрошенных ответили, что готовы урезать свои расходы ради путешествия, и освободившиеся деньги потратить в поездке.
ФедералПресс 03:37
Происшествия
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РИА Новости вчера в 12:34
Авто
Изображения нового Hyundai Tucson появились в Сети
Компания Hyundai продолжает испытывать новое поколение кроссовера Hyundai Tucson на дорогах общего пользования.
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Авто
Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С
После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
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Игрока «Реала» Каземиро ограбили во время матча с «Атлетико»
Матч ТВ вчера в 19:23
Автоспорт
Александеру Элбону предстоит старт с пит-лейн
Замена производилась по согласованию с техническим делегатом FIA, и поскольку днище отличается от того, что использовалось изначально, то в соответствии со статьёй 34.2 Спортивного кодекса гонщик должен стартовать с пит-лейн.
F1news.ru 04:41