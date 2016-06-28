Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие. Об этом говорится в его письменных ответах на вопросы Европарламента.

Армия и оружие Сирия потребовала вывести со своей территории все иностранные войска Все иностранные войска должны быть выведены с территории Сирии. В противном случае Дамаск оставляет за собой право на применение контрмер.

Гаджеты Google представила Android 10 для бюджетных смартфонов Компания Google представила новую версию операционной системы Android 10 (Go edition).

Общество Гидрометцентр: с октября по март Россию ждут температурные аномалии В России с октября 2019 по март 2020 года будут наблюдаться температурные аномалии, сообщает 25 сентября ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Экономика Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками» Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.

Наука Радио, которое ищет темную материю Руководствуясь теориями Грэма и Димопулоса, Кент Ирвин, профессор физики элементарных частиц и астрофизики в Стэнфорде и Национальной ускорительной лаборатории SLAC, строит радио для темной материи, которое будет искать сигнал аксионов, способом, которым стандартное FM радио принимает передачу.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Происшествия Истребитель МиГ-29 разбился в Словакии Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на RTVS.

Спорт Коулман выиграл золото в беге на 100 метров на чемпионате мира Американский спринтер Кристиан Коулман завоевал золото на дистанции 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе.

Энергетика «Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва Еще 20 августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что отопительный сезон 2019-2020 на Украине на фоне споров с "Газпромом" по вопросам транзита российского газа в Европу может оказаться непростым.

Политика Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.

Происшествия Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.

Происшествия В Черновцах родился ребенок с двумя головами На Украине родились сиамские близнецы, имеющие одно тело и две головы.

Происшествия Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в США В американском штате Мэриленд неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра, сообщает ТАСС.

Гаджеты Xiaomi покажет устройство на букву H Компания Xiaomi опубликовала рекламное изображение нового устройства, на котором присутствует английская буква H. Официальный анонс новинки должен состояться уже завтра, 29 сентября.

Армия и оружие Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".

Политика Саакашвили заявил о плане Путина воссоздать СССР к 2024 году Президент России Владимир Путин решил к 2024 году воссоздать Советский Союз, заявил бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает «Грузия онлайн».

Общество На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.

Политика Лавров выступил за возобновление авиасообщений с Грузией Ранее глава российского МИД сообщал, что РФ подумает над вероятностью возобновления авиасообщения с Грузией.

Культура Дуэйн Джонсон помирился с Вином Дизелем и возвращается в «Форсаж» Дуэйн Джонсон окончательно помирился с Вином Дизелем и готов вернуться в "Форсаж".

Происшествия Взрыв на судне с россиянами в Южной Корее попал на видео Как сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Генконсульство РФ в Пусане, на пострадавшем грузовом судне находились десять россиян.

Политика Лавров на встрече с Помпео подчеркнул бесполезность санкций Ранее News.ru писал, что Лавров обсудил с Помпео вопросы урегулирования ситуации в Донбассе.

Происшествия СК не стал возбуждать дело против комика из-за жалобы сенатора Следственный комитет по Курской области не стал инициировать уголовное преследование в отношении бывшего участника команды КВН «Прима» и автора блога «Твой бывший» Антона Сасина.