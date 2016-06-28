Политика
РБКПреемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие. Об этом говорится в его письменных ответах на вопросы Европарламента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Возможный преемник Могерини назвал санкции современным геополитическим оружием
Экономика сегодня18:13
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Армия и оружие
Сирия потребовала вывести со своей территории все иностранные войска
Все иностранные войска должны быть выведены с территории Сирии. В противном случае Дамаск оставляет за собой право на применение контрмер.
Российская газета 17:36
Гаджеты
Google представила Android 10 для бюджетных смартфонов
Компания Google представила новую версию операционной системы Android 10 (Go edition).
Актуальные Новости 26 сентября в 08:02
Общество
Гидрометцентр: с октября по март Россию ждут температурные аномалии
В России с октября 2019 по март 2020 года будут наблюдаться температурные аномалии, сообщает 25 сентября ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
REGNUM 25 сентября в 16:56
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости 26 сентября в 03:17
Наука
Радио, которое ищет темную материю
Руководствуясь теориями Грэма и Димопулоса, Кент Ирвин, профессор физики элементарных частиц и астрофизики в Стэнфорде и Национальной ускорительной лаборатории SLAC, строит радио для темной материи, которое будет искать сигнал аксионов, способом, которым стандартное FM радио принимает передачу.
AstroNews.ru 26 сентября в 08:18
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Футбол
«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью в мадридском дерби
Sport24.ru 16:51
Происшествия
Истребитель МиГ-29 разбился в Словакии
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на RTVS.
Известия 16:39
Спорт
Коулман выиграл золото в беге на 100 метров на чемпионате мира
Американский спринтер Кристиан Коулман завоевал золото на дистанции 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе.
РИА Новости 15:35
Энергетика
«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва
Еще 20 августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что отопительный сезон 2019-2020 на Украине на фоне споров с "Газпромом" по вопросам транзита российского газа в Европу может оказаться непростым.
Газета.Ru 09:07
Политика
Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции
Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.
Известия 13:34
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.
РИА Новости 12:34
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»
Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер 05:10
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
На Украине родились сиамские близнецы, имеющие одно тело и две головы.
Газета.Ru 15:36
Происшествия
Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в США
В американском штате Мэриленд неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 17:58
Гаджеты
Xiaomi покажет устройство на букву H
Компания Xiaomi опубликовала рекламное изображение нового устройства, на котором присутствует английская буква H. Официальный анонс новинки должен состояться уже завтра, 29 сентября.
iXBT.com вчера в 22:52
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета вчера в 06:06
Политика
Саакашвили заявил о плане Путина воссоздать СССР к 2024 году
Президент России Владимир Путин решил к 2024 году воссоздать Советский Союз, заявил бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает «Грузия онлайн».
РБК вчера в 13:14
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета вчера в 07:37
Политика
Лавров выступил за возобновление авиасообщений с Грузией
Ранее глава российского МИД сообщал, что РФ подумает над вероятностью возобновления авиасообщения с Грузией.
NewInform 25 сентября в 17:52
Культура
Дуэйн Джонсон помирился с Вином Дизелем и возвращается в «Форсаж»
Дуэйн Джонсон окончательно помирился с Вином Дизелем и готов вернуться в "Форсаж".
Kinonews.ru 04:00
Происшествия
Взрыв на судне с россиянами в Южной Корее попал на видео
Как сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Генконсульство РФ в Пусане, на пострадавшем грузовом судне находились десять россиян.
Российская газета 06:42
Политика
Лавров на встрече с Помпео подчеркнул бесполезность санкций
Ранее News.ru писал, что Лавров обсудил с Помпео вопросы урегулирования ситуации в Донбассе.
News.ru вчера в 13:23
Происшествия
СК не стал возбуждать дело против комика из-за жалобы сенатора
Следственный комитет по Курской области не стал инициировать уголовное преследование в отношении бывшего участника команды КВН «Прима» и автора блога «Твой бывший» Антона Сасина.
Общественное телевидение России 13:33
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Происшествия
У избирательного участка в Афганистане произошел взрыв
Участок, где произошел взрыв, находится в городе Кандагар.
Реальное время 01:19