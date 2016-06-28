Политика

РБКРБКПреемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие. Об этом говорится в его письменных ответах на вопросы Европарламента.
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Возможный преемник Могерини назвал санкции современным геополитическим оружием

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