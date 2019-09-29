Политика
РБКПреемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие. Об этом говорится в его письменных ответах на вопросы Европарламента.
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с чего всё началось
Вероятный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС испанец Жозеп Боррель признает, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве "оружия".РИА Новостивчера в 15:34
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Новый глава европейской дипломатии назвал санкции геополитическим оружием
Московский Комсомолецвчера в 16:47
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
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В ходе мероприятия со сцены выступили лидеры оппозиции и фигуранты уголовных дел, с которых следствие сняло обвинение либо отпустило под подписку о невыезде - Даниил Конон, Алексей Миняйло, Владислав Барабанов, Валерий Костенок.
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Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина
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Московский Комсомолец 09:05
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В Израиле объяснили провал ЗРК США Patriot в Саудовской Аравии
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Конгрессмены намерены потребовать раскрыть разговоры Трампа и Путина
Конгрессмен отметил, что Демократическая партия намерена выяснить, была ли попытка скрыть расшифровки разговоров Трампа и Путина.
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В Москве спасли женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы
В московской больнице спасли женщину с болезнью, которая поразила почти все ее органы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 04:01
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Redmi Note 8T не увидит свет, как и Redmi 8A Pro
Ранее сообщалось, что Redmi Note 8T станет копией смартфона Redmi Note 8 Pro, который будет построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 730G, а не MediaTek Helio G90T.
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Футбол
ЦСКА стал лидером чемпионата России
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Россия стала уязвима после продажи Турции С-400
Турецкий лидер Эрдоган предложил президенту США закупить у Америки ЗРК Patriot параллельно с закупками российских ЗРК С-400, сообщило «Рейтер».
Infox.ru 27 сентября в 15:08
Экономика
Орешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг
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Будущее России. Национальные проекты 03:06
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СК возбудил дело из-за изнасилования иностранки в Балашихе
Следственный комитет возбудил уголовное дело об изнасиловании иностранной гражданки в подмосковной Балашихе.
Известия 10:13
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В небе Подмосковья засняли необычный объект
Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01
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В Симферополе автомобиль после ДТП влетел в подземный переход
"По предварительной информации, водитель автомобиля Renault, 29-летний житель Симферополя, двигаясь на значительной скорости не справился с управлением и допустил столкновение с двигавшимся прямо во встречном направлении автомобилем КІА, который после удара был отброшен за пределы проезжей части и упал в проем подземного перехода, находящегося в районе перекрестка", - говорится в сообщении.
РИА Новости 06:08
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Ребенок с двумя головами родился в Черновцах
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Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
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Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
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В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру, в день 78-й годовщины массового расстрела евреев.
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Мусаси стал победителем главного боя Bellator 228
Победителем главного боя турнира Bellator 228 стал Герард Мусаси.
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В России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
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Депутаты Бундестага призвали к снятию антироссийских санкций
Депутат из Партии левых, председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает, что шансы Германии добиться снятия антироссийских санкций на уровне Евросоюза достаточно высоки.
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Политика
Крупная делегация из представителей западных стран прибывает в Крым
Крупная делегация из стран Запада направляется в Крым для ознакомительного визита.
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