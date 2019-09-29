Политика

РБКРБКПреемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие. Об этом говорится в его письменных ответах на вопросы Европарламента.
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с чего всё началось

Преемник Могерини признал санкции геополитическим оружием

Вероятный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС испанец Жозеп Боррель признает, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве "оружия".
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
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