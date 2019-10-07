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Газета.RuГазета.RuПреемник Могерини потребовал сохранить антироссийские санкции

Антироссийский санкции должны сохранятся, пока российская сторона не улучшить свое поведение. С таким предложением выступил будущий верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА "Новости".
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