Политика

Газета.RuГазета.RuПреемник Могерини потребовал сохранить антироссийские санкции

Антироссийский санкции должны сохранятся, пока российская сторона не улучшить свое поведение. С таким предложением выступил будущий верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать85

Подробнее о событии

Демурин: продолжение санкций ЕС — в интересах и европейцев, и России

REGNUM06:23

Преемник Могерини призвал сохранять санкции против России

Известиявчера в 10:33

В Совфеде оценили заявление возможного преемника Могерини о санкциях против России

RT на русскомвчера в 14:33

Преемник Могерини намерен продлить санкции против России

Газета.Ruвчера в 12:34

Кандидат в главные дипломаты ЕС потребовал оставить санкции против Москвы

РБКвчера в 10:54

Будущий глава дипломатии ЕС рассказал о приоритетах внешней политики Брюсселя

ТАССвчера в 13:18

НАТО останется основой безопасности Европы, заявил преемник Могерини

РИА Новостивчера в 12:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 11:03, Ашберн
Шоу-бизнес

У Ани Лорак заметили округлившийся живот

ГЛАС.RU вчера в 11:11
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Хоккей

Хоккеист «Рейнджерс» Наместников обменян в «Оттаву»

Как сообщила пресс-служба «Рейнджерс» в Twitter, россиянин продолжит карьеру в «Оттаве» в результате обмена на защитника Ника Эберта и выбор в четвёртом раунде драфта-2021.
RT на русском 01:39
Общество

Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.
Интерфакс 01:30
Политика

В комиссии Совфеда обладают данными о подготовке беспорядков в Москве

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России обладает данными о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов.
RT на русском 09:59
Киберспорт

В World of Warcraft появятся две новые расы — вульперы и мехагномы

7 октября разработчики World of Warcraft объявили, что в патче 8.3 дополнения Battle for Azeroth появятся две новые расы — вульперы и мехагномы.
CyberSport.ru вчера в 14:44
Гаджеты

Xiaomi начинает продажи Redmi Note 8 Pro в России

Китайская компания Xiaomi выпустит на российском рынке свою новинку Redmi Note 8 Pro уже сегодня, 8 октября.
Народные новости вчера в 20:37
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

ТАСС 09:02
Политика

Александр Калашников назначен директором ФСИН

Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 07:08
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Авто

Представлены обновленные минивэны Ford Galaxy и S-Max

Пятиместный Ford S-Max стоит от 33 тысяч евро (третий ряд нужно заказывать отдельно), а за семиместный Ford Galaxy просят минимум 35 тысяч.
Авторевю вчера в 17:02
Армия и оружие

Российским Су-57 нашли нового покупателя

Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
Lenta.ru 07:38
Армия и оружие

В Кремле заявили, что США не уведомляли РФ о выводе войск из Сирии

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал журналистам о том, получали ли в Кремле уведомление от Белого дома о выводе войск из Сирийской Арабской Республики.
ПолитРоссия 05:26
Футбол

Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»

Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия вчера в 10:07
Экономика

Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике

Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском 10:46
Экономика

Глава ФАС выступил против перевода вагонов на кассетные подшипники

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против перевода всех грузовых вагонов на кассетные подшипники вместо более распространенных роликовых.
РБК 09:45
Экономика

Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте

Россия и Турция договорились о расчетах в нацвалюте Как сообщил Минфин, Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в национальных валютах.
Коммерсантъ 10:26
Энергетика

Белоруссия может снизить закупки российского газа

Белоруссия может снизить закупки российского газа в 2020 году в связи с запуском Островецкой АЭС (БелАЭС).
Известия 07:46
Армия и оружие

Более 2,3 тыс. единиц военной техники поставлены в войска в этом году

Свыше 2,3 тыс. единиц новой и модернизированной военной техники уже получили Вооруженные силы РФ в этом году, сообщил во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
ТАСС 05:32
Здоровье

Алиханов – о рождаемости в регионе: Статистика немного расстраивает

Демографическая ситуация в Калининградской области «немного расстраивает».
КП - Калининград 10:30
Политика

В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России

Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Известия 02:01
Общество

В Госдуму внесли проект о блокировке пользователей e-mail-сервисов

В Госдуму внесли законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, которые распространяют запрещённую в России информацию.
RT на русском 10:01
Футбол

Истекла дисквалификация бывшего президента УЕФА Платини

Дисквалификация бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини истекла.
МК-Спорт 07:13
Политика

В Госдуме попросили США не рассказывать об угрозе «Северного потока-2»

Ранее американский министр энергетики Рик Перри заявил, что запуск газопровода "Северный поток – 2" усилит влияние России на европейские страны, в том числе на их политику.
Газета.Ru вчера в 15:55
Происшествия

Обвиняемого в убийстве студентки в подмосковном Домодедово арестовали

Следователи предъявили обвинение в убийстве несовершеннолетней студентки 34-летнему жителю Подмосковья, в настоящее время мужчина арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 06:16
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Футбол

Баринов: стараюсь поддерживать игроков «Спартака»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал об отношениях с футболистами «Спартака», выступающими за национальную команду, а также высказался о положении «железнодорожников» в Российской Премьер-Лиге.
Чемпионат 06:34
Экономика

В мэрии Екатеринбурга отреагировали на критику налога на недвижимость

Напомним, ранее в гордуме Екатеринбурга раскритиковали новые ставки налога на недвижимость, которые введут с 1 января 2020 года.
REGNUM 05:23
Происшествия

Сестры Хачатурян показали, как убивали отца

Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
РИА Новости 09:15
Происшествия

Истребитель F-16 разбился в Германии

Истребитель F-16 потерпел крушение в Германии, пилот успел катапультироваться. Об этом 8 октября сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Известия 10:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Жозеп Боррель
Испанский политик
Испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии, с 20 июля 2004 по 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. Номинирован на пост Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности; в случае победы на голосовании в Европарламенте начнёт работу с 1 ноября 2019 года. С 1974 года Жозеп Боррель состоит в Партии европейских социалистов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное