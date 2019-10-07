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Политика Конгресс США запросил у Пентагона документы по Украине Три комитета палаты представителей Конгресса США запросили документы по военной помощи Украине у главы Пентагона Марка Эспера.

Политика США ввели санкции против 28 китайских организаций Министерство торговли США решило внести в санкционный список 28 китайских компаний и организаций из-за нарушения прав уйгуров и других мусульман в КНР.

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