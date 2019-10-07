Политика
Газета.RuПреемник Могерини потребовал сохранить антироссийские санкции
Антироссийский санкции должны сохранятся, пока российская сторона не улучшить свое поведение. С таким предложением выступил будущий верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА "Новости".
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Политика
Конгресс США запросил у Пентагона документы по Украине
Три комитета палаты представителей Конгресса США запросили документы по военной помощи Украине у главы Пентагона Марка Эспера.
Армия и оружие
В Донбассе резко обострилась обстановка по всей линии фронта
Вообще произошло обострение ситуации по всей линии фронта.
Армия и оружие
Турция завершила подготовку к операции на севере Сирии
Минобороны Турции заявило, что подготовка к новой операции на севере Сирии завершена.
Политика
США ввели санкции против 28 китайских организаций
Министерство торговли США решило внести в санкционный список 28 китайских компаний и организаций из-за нарушения прав уйгуров и других мусульман в КНР.
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
Культура
СМИ рассказали, как российские олигархи улучшают имидж России в США
Русскую культуру активно продвигают за рубежом как минимум пять миллиардеров и один банкир из России, говорится в материале газеты The New York Times под названием «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России».
Политика
Президент РФ Владимир Путин отмечает 67-й день рождения
Сегодня исполняется 67 лет со дня рождения президента России Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака
Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.
Политика
В Эквадоре захватили три нефтяных месторождения компании Petroamazonas
"Министерство сообщает, что работы на трех нефтяных месторождениях, расположенных в провинциях Орельяна и Сукумбиос и управляемых компанией Petroamazonas, были приостановлены из-за того, что объекты были захвачены посторонними лицами", - говорится в сообщении.
Наука
Партнеры древолазов оказались похожи на их родителей
Крошечный (размером с фалангу пальца) древолаз Oophaga pumilio обитает в джунглях Центральной Америки.
Экономика
Владимир Штыгашев жестко прошелся по «налоговому вопросу» в Хакасии
Владимир Штыгашев жестко потребовал урегулировать вопрос с налоговыми платежами.
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке
Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
Финансы
Международные резервы Украины в сентябре сократились на 2,6%
Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 2,6% из-за выплат по госдолгу и по состоянию на 1 октября составили 21,4 миллиарда долларов, сообщила в понедельник пресс-служба украинского центробанка.
Космос
И наступит мрак: названа дата гибели Солнца
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
Наука
Сырые овощи могут навредить кишечнику
Музыка
На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском
Напомним, в 2019 году в Тель-Авиве победителем «Евровидения» стал голландский исполнитель Дункан Лоуренс.
Авто
АвтоВАЗ отзывает почти 4 тыс. автомобилей Lada Granta
Отечественное ПАО «АвтоВАЗ» из-за возможных проблем с тормозами отзывает в России 3994 автомобиля Lada Granta.
Спорт
Состоялось выездное совещание по XXI «Играм Манчаары»
4 октября, в районном центре Горного улуса, в селе Бердигестях, состоялось выездное совещание организационного комитета по подготовке и проведению XXI Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары».
Политика
Зеленский поручил упростить процедуру перемещения в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров разработать план по упрощению процедуры перемещения граждан и товаров через линию разграничения на Донбассе.
Политика
«Морской старт» собрались перенести из США в Россию
Пусковую платформу проекта «Морской старт» подготовили к транспортировке из США в Россию.
Происшествия
Полицейский покончил с собой в здании МВД Татарстана
Трагедия с сотрудником полиции произошла в одном из зданий МВД Республики Татарстан.
Экономика
В Китае вырастили свинью размером с медведя
Работники фермы сравнивают ее с белым медведем. Пан Цун задался целью вырастить стадо максимально крупных свиней.
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России.
Происшествия
Самолет из Сочи сел в Воронеже из-за смерти пассажира
Самолет, летевший из Сочи в Москву, совершил экстренную посадку в Воронеже из-за того, что на борту умер пассажир.
Политика
Спикер Рады назвал условия особого статуса Донбасса
Новый закон об особом статусе отдельных районов Донбасса вступит в силу при некоторых условиях.
Политика