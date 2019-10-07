Санкции против РФ должны сохраняться, пока не изменится ее поведение, считает кандидат на пост нового главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

с чего всё началось

Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России. Такую позицию он озвучил на заседании комитета по иностранным делам Европарламента в понедельник, 7 октября.

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