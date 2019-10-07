Политика

ИзвестияИзвестияПреемник Могерини призвал сохранять санкции против России

Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России. Такую позицию он озвучил на заседании комитета по иностранным делам Европарламента в понедельник, 7 октября.
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с чего всё началось

Вероятный преемник Могерини выступил за сохранение санкций против России

Санкции против РФ должны сохраняться, пока не изменится ее поведение, считает кандидат на пост нового главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
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Кандидат в главные дипломаты ЕС потребовал оставить санкции против Москвы

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В Киеве рассказали о продолжении обучения школьников на русском языке

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На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
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Опубликован трейлер российского фантастического фильма «Спутник»

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АвтоВАЗ отзывает в России почти четыре тысячи Lada Granta

Компания «АвтоВАЗ» отзывает почти четыре тысячи автомобилей Lada Granta, реализованных с августа по 7 октября 2019 года, передаёт пресс-служба Росстандарта.
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В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
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В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
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Испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии, с 20 июля 2004 по 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. Номинирован на пост Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности; в случае победы на голосовании в Европарламенте начнёт работу с 1 ноября 2019 года. С 1974 года Жозеп Боррель состоит в Партии европейских социалистов.
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