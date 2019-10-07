Политика
ИзвестияПреемник Могерини призвал сохранять санкции против России
Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России. Такую позицию он озвучил на заседании комитета по иностранным делам Европарламента в понедельник, 7 октября.
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Авто
Китайцы показали убийцу Lada Largus — Wuling Hong Guang Plus
Американский концерн General Motors в содружестве с китайским SAIC, выводят на авторынок КНР свежую модель Wuling Hong Guang Plus.
Car.ru 05:54
Экономика
В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru 14:15
Армия и оружие
Турция нанесла авиаудар по курдам в Сирии
Телеканал 360° 15:34
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48
Общество
В Берлине экоактивисты перекрыли несколько центральных улиц
В Берлине экоактивисты митингуют на центральных улицах города. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».
Подмосковье Сегодня 10:50
Политика
В США Путина поздравили надписью на небе
Lenta.ru 19:20
Политика
Штайнмайер вступился за «формулу Штайнмайера»
По мнению Простакова, «выступая против «формулы Штайнмайера», в реальности украинские неонацисты и радикалы под практически явным руководством бывшего президента Украины Петра Порошенко желают прервать начавшийся процесс урегулирования конфликта».
ФАН 13:44
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия 10:07
Наука
Ученые нашли самый простой способ борьбы с глобальным потеплением, но он вам не понравится
Как полагают ученые, на животноводство приходится 15% мировых выбросов углекислого газа, что приблизительно равно выбросам всех автомобилей, поездов, кораблей и самолетов на планете.
Naked Science 07:52
Наука
Металинза скрутила свет в дискретную спираль
Ученые создали металинзу — преломляющий элемент на основе метаповерхностей, которая фокусирует луч света в нескольких точках, расположенных на трехмерной спирали Подобное, как пишут авторы в журнале Science Advances, невозможно реализовать при помощи традиционной оптики, и может пригодиться в областях, где необходимо получать информацию из глубины вещества.
N+1 13:11
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости 04:13
Политика
Путин увеличил себе и Медведеву зарплату на 4,3%
Российский президент Владимир Путин подписал указ о том, что он повышает заработную плату президенту и премьеру России.
Газета.Ru 10:29
Политика
Кого вообще мы в депутаты выбираем: почему Юмашева час «беседовала» с ФБР?
Согласие депутата Юмашевой вести один на один часовую беседу с сотрудником ФБР вызывает серьёзные вопросы и находится за пределами минимальной нормы ответственного поведения лица, представляющего государство за рубежом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 7 октября, комментируя информацию о допросе депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка.
REGNUM 04:49
Музыка
На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском
Напомним, в 2019 году в Тель-Авиве победителем «Евровидения» стал голландский исполнитель Дункан Лоуренс.
Мойка78 вчера в 20:49
Футбол
Черчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России
RT на русском 07:20
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM 02:39
Политика
Конгресс запросил у Пентагона документы по военной помощи Украине
Пентагон США и административно-бюджетное управление Белого дома получили требование предоставить в короткие сроки ряд документов, связанных с военной помощью Украине.
News.ru 17:38
Армия и оружие
Корабль ВМС Британии сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш
Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey сопроводил отряд, состоящий из трех кораблей Балтийского флота России на пути к проливу Ла-Манш.
Газета.Ru 17:56
Политика
Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу
Конгрессмен направил советнику президента США по нацбезопасности Роберту О`Брайену письмо, в котором выражается обеспокоенность в связи с "сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу".
РИА Новости 19:16
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Политика
В Цхинвале переименовали улицу в честь Путина
«В день рождения президента России Владимира Владимировича Путина принято решение переименовать одну из красивейших улиц Цхинвала», — цитирует его ТАСС.
RT на русском 15:30
Политика
Лавров встретился с президентом Иракского Курдистана
Комсомольская правда 15:12
Кино
Актеры и режиссеры Marvel ответили на критику Скорсезе
Слова режиссера вызвали большой резонанс — ему ответили режиссер Джеймс Ганн, актер Сэмюэл Л. Джексон, сценарист Джосс Уидон и другие авторы кинокомиксов.
Культуромания 07:20
Здоровье
Заболеваемость ВИЧ в Волгоградской области снизилась на 19%
Медики отмечают, что в регионе по сравнению с 2018 годом уровень заболеваемости стал меньше на 19%.
Волга-Медиа 12:42
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала, кто изнасиловал ее в 15 лет
Вал Думас — грек, владевший популярным клубом La Cage Aux Folles, он скончался около 20 лет назад в возрасте 68 лет.
Gazeta.SPb 09:16
Происшествия
Кассира Billa уволили из-за отказа принять десятикопеечные монеты
Кассира сетевого супермаркета Billa уволили после того, как она отказалась принимать к оплате десятикопеечные монеты.
РБК 15:08
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России.
Lenta.ru 17:38