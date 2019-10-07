Политика

ИзвестияИзвестияПреемник Могерини призвал сохранять санкции против России

Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России. Такую позицию он озвучил на заседании комитета по иностранным делам Европарламента в понедельник, 7 октября.
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Испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии, с 20 июля 2004 по 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. Номинирован на пост Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности; в случае победы на голосовании в Европарламенте начнёт работу с 1 ноября 2019 года. С 1974 года Жозеп Боррель состоит в Партии европейских социалистов.
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