Политика
ИзвестияПреемник Могерини призвал сохранять санкции против России
Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России. Такую позицию он озвучил на заседании комитета по иностранным делам Европарламента в понедельник, 7 октября.
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 18:11, Вашингтон
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru 14:15
Происшествия
Джонсон потребовал вернуть в Британию жену дипломата США после ДТП
Джонсон позвонил американскому коллеге и потребовал вернуть в Британию спешно покинувшую страну жену дипломата, которая могла сбить человека.
Газета.Ru 16:05
Происшествия
СК отказался проверять полицейских, оставивших одну дочь Азара
Журналист и муниципальный депутат столичного района Хамовники Илья Азар разместил в своем Facebook официальный ответ Следственного комитета на его обращение с просьбой проверить полицейских, которые задержали его на лестничной клетке в доме и увезли в участок, несмотря на то, что Азар сообщил им, что в незапертой останется одна его двухлетняя дочь.
Московский Комсомолец 10:16
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Общество
В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
РБК 06:38
Происшествия
Полиция задержала сбившего под Белгородом трех велосипедистов водителя
По предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля сбил трех велосипедистов — мать и двух детей 12-и и десяти лет — после чего скрылся с места происшествия.
РБК 16:53
Космос
Ситуация с обновлением GPS
Джонатан Колдуэлл, вице-президент Lockheed Martin Space по навигационным системам, представил агентству GPS World обновлённую версию всего семейства GPS III.
Вестник ГЛОНАСС 04 октября в 12:46
Кино
«Дылда» Балагова вошла в число претендентов на «Оскар»
Фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова вошел в число 93 претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в категории "лучший иностранный художественный фильм", сообщили организаторы в понедельник.
РИА Новости 15:43
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:51
Экономика
В России иностранцам запретят торговать на рынке
Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков.
Lenta.ru 05:15
Армия и оружие
В США опубликовали план по сдерживанию России в Черном море
Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия безопасности в Черном море.
Известия 04:19
Игры
Далеко не лучший проект Ubisoft — первые оценки Ghost Recon Breakpoint
Ghost Recon Breakpoint вышла 4 октября на PC, PS4 и Xbox One. Критики успели опробовать новое творение Ubisoft и выставить ему оценки.
Gmbox.ru 07:18
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»
Российская газета 10:29
Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы, родившиеся неделю назад
Сиамские близнецы - девочки с двумя головами и одним телом - родились на 33 неделе беременности в роддоме украинского города Черновцы в ночь на 28 сентября.
ТАСС 07:47
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.
РИА Новости 15:45
Религия
Поглощение Европы: РПЦ приняла в свой состав «русский экзархат»
В понедельник Священный синод РПЦ провел внеочередное заседание, главным решением которого стало включение в состав Русской православной церкви бывшего «русского экзархата» Константинопольского патриархата.
Известия 17:01
Общество
Врач назвал симптомы рака на теле человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Кино
Опубликован первый постер нового фильма о Джеймсе Бонде
Первый постер нового фильма о Джеймсе Бонде появился в Сети. Он был размещен в официальном Twitter-аккаунте киновселенной.
Вечерняя Москва вчера в 15:41
Космос
Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв
Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.
AstroNews.ru 05:00
Хоккей
СКА уступил «Спартаку» в матче КХЛ
Санкт-Петербург.ру 15:24
Шоу-бизнес
Друг Деми Мур назвал имя изнасиловавшего ее в 15 лет мужчины
Друг американской актрисы Деми Мур Джордж Джерманайдс в интервью британскому изданию The Sun назвал настоящее имя изнасиловавшего ее мужчины.
РБК 17:45
Космос
Экзопланета обращается вокруг звезды с периодом всего лишь 18 часов
Здравый смысл подсказывает нам, что газовые гиганты должны находиться дальше от родительской звезды, по сравнению с землеподобными планетами, и иметь более продолжительные орбитальные периоды, составляющие до 10 лет и более.
AstroNews.ru 06:13
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54