Политика

ИзвестияИзвестияПреемник Могерини призвал сохранять санкции против России

Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России. Такую позицию он озвучил на заседании комитета по иностранным делам Европарламента в понедельник, 7 октября.
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Будущий глава дипломатии ЕС рассказал о приоритетах внешней политики Брюсселя

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Мосгорсуд оставил без изменения приговор Даниле Беглецу

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Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru 14:15
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Джонсон потребовал вернуть в Британию жену дипломата США после ДТП

Джонсон позвонил американскому коллеге и потребовал вернуть в Британию спешно покинувшую страну жену дипломата, которая могла сбить человека.
Газета.Ru 16:05
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Полиция задержала сбившего под Белгородом трех велосипедистов водителя

По предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля сбил трех велосипедистов — мать и двух детей 12-и и десяти лет — после чего скрылся с места происшествия.
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Ситуация с обновлением GPS

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РИА Новости 15:43
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Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
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Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия безопасности в Черном море.
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Далеко не лучший проект Ubisoft — первые оценки Ghost Recon Breakpoint

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Первую партию смартфонов Samsung Galaxy Fold раскупили в России

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Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян

Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.
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В понедельник Священный синод РПЦ провел внеочередное заседание, главным решением которого стало включение в состав Русской православной церкви бывшего «русского экзархата» Константинопольского патриархата.
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Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
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Опубликован первый постер нового фильма о Джеймсе Бонде

Первый постер нового фильма о Джеймсе Бонде появился в Сети. Он был размещен в официальном Twitter-аккаунте киновселенной.
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Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв

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Жозеп Боррель
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Испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии, с 20 июля 2004 по 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. Номинирован на пост Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности; в случае победы на голосовании в Европарламенте начнёт работу с 1 ноября 2019 года. С 1974 года Жозеп Боррель состоит в Партии европейских социалистов.
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