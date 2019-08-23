Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России. Такую позицию он озвучил на заседании комитета по иностранным делам Европарламента в понедельник, 7 октября.

Происшествия Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.

Происшествия Джонсон потребовал вернуть в Британию жену дипломата США после ДТП Джонсон позвонил американскому коллеге и потребовал вернуть в Британию спешно покинувшую страну жену дипломата, которая могла сбить человека.

Происшествия СК отказался проверять полицейских, оставивших одну дочь Азара Журналист и муниципальный депутат столичного района Хамовники Илья Азар разместил в своем Facebook официальный ответ Следственного комитета на его обращение с просьбой проверить полицейских, которые задержали его на лестничной клетке в доме и увезли в участок, несмотря на то, что Азар сообщил им, что в незапертой останется одна его двухлетняя дочь.

Общество В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.

Происшествия Полиция задержала сбившего под Белгородом трех велосипедистов водителя По предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля сбил трех велосипедистов — мать и двух детей 12-и и десяти лет — после чего скрылся с места происшествия.

Космос Ситуация с обновлением GPS Джонатан Колдуэлл, вице-президент Lockheed Martin Space по навигационным системам, представил агентству GPS World обновлённую версию всего семейства GPS III.

Кино «Дылда» Балагова вошла в число претендентов на «Оскар» Фильм "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова вошел в число 93 претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в категории "лучший иностранный художественный фильм", сообщили организаторы в понедельник.

Общество Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".

Экономика В России иностранцам запретят торговать на рынке Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков.

Армия и оружие В США опубликовали план по сдерживанию России в Черном море Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия безопасности в Черном море.

Игры Далеко не лучший проект Ubisoft — первые оценки Ghost Recon Breakpoint Ghost Recon Breakpoint вышла 4 октября на PC, PS4 и Xbox One. Критики успели опробовать новое творение Ubisoft и выставить ему оценки.

Происшествия На Украине умерли сиамские близнецы, родившиеся неделю назад Сиамские близнецы - девочки с двумя головами и одним телом - родились на 33 неделе беременности в роддоме украинского города Черновцы в ночь на 28 сентября.

Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Политика Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.

Религия Поглощение Европы: РПЦ приняла в свой состав «русский экзархат» В понедельник Священный синод РПЦ провел внеочередное заседание, главным решением которого стало включение в состав Русской православной церкви бывшего «русского экзархата» Константинопольского патриархата.

Общество Врач назвал симптомы рака на теле человека Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.

Политика Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.

Кино Опубликован первый постер нового фильма о Джеймсе Бонде Первый постер нового фильма о Джеймсе Бонде появился в Сети. Он был размещен в официальном Twitter-аккаунте киновселенной.

Космос Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.

Шоу-бизнес Друг Деми Мур назвал имя изнасиловавшего ее в 15 лет мужчины Друг американской актрисы Деми Мур Джордж Джерманайдс в интервью британскому изданию The Sun назвал настоящее имя изнасиловавшего ее мужчины.

Космос Экзопланета обращается вокруг звезды с периодом всего лишь 18 часов Здравый смысл подсказывает нам, что газовые гиганты должны находиться дальше от родительской звезды, по сравнению с землеподобными планетами, и иметь более продолжительные орбитальные периоды, составляющие до 10 лет и более.