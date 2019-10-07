Политика
ИзвестияПреемник Могерини призвал сохранять санкции против России
Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России. Такую позицию он озвучил на заседании комитета по иностранным делам Европарламента в понедельник, 7 октября.
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Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru 18:08
Происшествия
Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны
В 1941 году из Симферополя в Ейск был срочно эвакуирован детский дом с детьми, а в августе 1942 года немцы вступили в город.
Российская газета 05:59
Политика
Разведение войск в Донбассе сорвалось
Lenta.ru 06:11
Футбол
Экс-игрок «Зенита» и «Крыльев Советов» хочет вернуться в Россию
Футбольный агент Дмитрий Чельцов объяснил причину, по которой французский хавбек Йолан Молло покинул петербургский "Зенит" в 2017 году, передает "Спорт Бизнес Онлайн".
Газета.Ru 02:49
Здоровье
В ЕАО зафиксировали десять очагов АЧС
«На 7 октября текущего года в ЕАО официально зарегистрировано десять очагов АЧС, все они расположены в одном, Ленинском районе ЕАО», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 22:44
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru 11:55
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Известия 22:14
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:51
Общество
СМИ рассказали, как российские олигархи улучшают имидж России в США
Русскую культуру активно продвигают за рубежом как минимум пять миллиардеров и один банкир из России, говорится в материале газеты The New York Times под названием «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России».
БИЗНЕС Online 05:31
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вышла на связь после информации о своем исчезновении
Актриса Наталья Бочкарева вышла на связь и рассказала о своем самочувствии. Она отметила, что чувствует себя хорошо.
Вечерняя Москва 15:09
Космос
Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв
Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.
AstroNews.ru 05:00
Хоккей
«Рейнджерс» обменяли Наместникова в «Оттаву»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял нападающего Владислава Наместникова в «Оттаву Сенаторз», информирует официальный сайт НХЛ.
Чемпионат 21:25
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК 21:51
Спорт
Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за манипуляций с допингом
Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов из-за манипуляций с допинг-пробами.
Газета.Ru 04:05
Космос
Спутник «Глонасс-М» №736 временно вывели из группировки
В начале августа 2019 года на техобслуживание был также выведен спутник "Глонасс-М" №717. Еще один спутник (№742) был выведен 26 августа.
ТАСС 22:22
Общество
Названы российские города с самыми большими зарплатами
Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru вчера в 19:58
Политика
Допрошенная ФБР депутат Госдумы покинула США
6 октября стало известно о том, что ФБР задержало и в течение часа допрашивало Юмашеву, которая прибыла в США на форум «Диалог Форт-Росс», в аэропорту Нью-Йорка.
Lenta.ru 19:55
Политика
Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа
Российская газета 21:13
Религия
Синод РПЦ в понедельник решит судьбу «Русского экзархата»
Священный Синод Русской православной церкви в понедельник на заседании в Троице-Сергиевой лавре рассмотрит обращение клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, попросивших о принятии их в юрисдикцию РПЦ.
РИА Новости 05:21
Экономика
Здания Минэкономразвития на «Маяковской» выставили на продажу
От продажи бывших зданий Минэкономразвития Дом.РФ планирует выручить не менее 2,7 млрд руб. Эти здания потребуют дополнительных инвестиций на реконструкцию и замену коммуникаций, поэтому цена выглядит рыночной, считает управляющий партнер S. A. Ricci Алексей Богданов.
Ведомости 16:40
Театры
В Южно-Сахалинске проходит фестиваль театров кукол «На островах чудес»
В Сахалинском театре кукол прошла церемония открытия международного фестиваля театров кукол «На островах чудес».
REGNUM 07:08
Фигурное катание
Трусова разочарована своими оценками на турнире Japan Open
RT на русском 10:05
Происшествия
Пенсионеру в Москве не продали хлеб из-за десятикопеечных монет
По словам очевидцев, кассир не продала хлеб из-за того, что мужчина хотел расплатиться десятикопеечными монетами.
Вечерняя Москва вчера в 11:31
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
РИА Новости 20:27
Гаджеты
AMD представила видеокарты Radeon RX 5500-й серии
IT-World 12:20