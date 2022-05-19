Будьте в Плюсе

«Префы» «Сургутнефтегаза» выросли на 20% на новостях о дивидендах

К текущему моменту бумаги торгуются на уровне 35,6 рубля, показывая рост на 6,98% от уровня предыдущего закрытия.
ПРАЙМ
К 10:35 мск "префы" "Сургутнефтегаза" замедлили рост и торговались на уровне 35,37 рубля за бумагу (+6,22%), обыкновенные акции росли до 23,51 рубля за бумагу (+0,47%).
ТАСС
Компания 19 мая сообщила, что совет директоров ПАО "Сургутнефтегаз" рекомендовал дивиденды по итогам 2021 года из расчета 0,8 рубля на обыкновенную акцию и 4,73 рубля на привилегированную.
ТАСС
В целом же российский рынок акций перешел к снижению на 0,6% по индексу Мосбиржи после достаточно позитивного старта в четверг.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Префы «Сургутнефтегаза» подскочили в цене на 20,1% на рекомендациям по дивидендам
ПРАЙМ03:44
«Префы» «Сургутнефтегаза» в начале торгов на Мосбирже росли более чем на 20%
ТАСС03:44
«Префы» «Сургутнефтегаза» выросли на 20% на новостях о дивидендах
Интерфакс03:27
Показать все источники

Интересное

Законопроект о «Большой перемене» внесен в Госдуму

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о российском движении детей и молодежи "Большая перемена".
Газета.Ru03:28

Клишас заявил о провале программы импортозамещения в России

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что программа импортозамещения в России «полностью провалена».
Коммерсантъ02:23

Глава ДНР Пушилин заявил о выходе с завода «Азовсталь» более половины украинских военных

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли более половины находившихся там украинских военных.
Lenta.ru03:00

Курс евро на Московской бирже упал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года

Рубль в начале дня уверенно укрепляется: евро падал до пятилетнего минимума, доллар также дешевеет, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости03:43

Медведев: запрет оплаты по долгам в валюте не скажется на финансовой репутации России

Возможный запрет для России платить по внешним долгам в валюте никак не скажется на реальной финансовой репутации страны, и РФ способна погашать любые свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости03:41

Около половины компаний, у которых есть контракты с «Газпромом», открыли рублевые счета

Около половины из 54 иностранных компаний, у которых есть контракты с "Газпромом", открыли рублевые счета - Новак.
ТАСС03:40

The Bell: бизнес «Макдоналдс» в России может купить «СПП» родственника Назарбаева

Двое из собеседников издания называют возможным покупателем компанию «СПП», принадлежащую казахскому миллиардеру, родственнику бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрату Боранбаеву.
РБК02:36

Объем импорта из России в Японию в апреле увеличился на 67,3%

В свою очередь объем импорта в апреле из России в Японию увеличился на 67,3%, достигнув 187 млрд иен (около $1,45 млрд).
ТАСС03:31

Спикер Госдумы Володин назвал США, Канаду и Швейцарию главными виновниками кризисов в мире

США, Канада и Швейцария вошли в первую тройку списка недружественных стран, которые стали главными виновниками наступающих кризисов в мире, спровоцировав рост цен на энергоресурсы и продовольствие, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РИА Новости02:01

Российские переработчики ткани сообщили о потере 85% сырья из-за санкций

По словам директора по производству компании «Т -текстиль» Александра Завгороднего, пока что предприятиям не удалось восполнить нехватку сырья, а цены на вторичный текстиль в России выросли втрое.
Ведомости01:09