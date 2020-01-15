Общество
КоммерсантъПрекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
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с чего всё началось
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам Отмена технической поддержки операционных систем Windows 7 и Windows Server 2008 может стать серьезной проблемой для российских банков: нормативные документы относят работу с программами без техподдержки к нарушениям информационной безопасности.Коммерсантъвчера в 17:31
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Политика
Медведев заявил об отставке правительства
Премьер Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в действующем составе.
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Представитель президента РФ в Государственной думе Гарри Минх оценил возможные сроки создания нового кабинета министров.
Здоровье
Как в Москве выросли выплаты семьям с детьми
Единовременная выплата на возмещение расходов при рождении или усыновлении первого ребенка выросла до 5808 рублей, на второго и последующих детей - до 15 312 рублей.
Общество
Кудрин назвал стоимость предложенных Путиным мер в послании
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что озвученные президентом страны Владимиром Путиным предложения в послании будут обходиться ежегодно в 400 - 500 миллиардов рублей.
Происшествия
СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье
Как сообщают подмосковные следователи, дело заведено по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).
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Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ
В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.
Политика
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После послания президента России Федеральному собранию глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать в стране институт уполномоченного по правам семьи.
Космос
В австралийском метеорите найдена пылинка возрастом 7 млрд лет
«Пассажирка» знаменитого метеорита Мерчинсон оказалась старше нашей солнечной системы Как сообщает ToDay News Ufa, ученые определили возраст пылинки, взятой с метеорита.
Политика
В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным
Витренко признался, что эта встреча с российским лидером стала для него первой, и он «был, честно говоря, немножко в шоке», ведь «не каждый день приходится спорить с Путиным».
Футбол
Зе Луиш может стать игроком «Тоттенхэма»
Нападающий перешел из московского клуба в «Порту» в июле 2019 года.
Политика
В Курске прокомментировали отставку Правительства РФ
В Курском отделении «Единой России» проводилась встреча с руководителями СМИ, когда поступила информация об отставке Правительства РФ.
Общество
В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников
Технологии
Google может вернуть в Android-смартфоны функцию записи разговоров
Энтузиасты, которые исследовали код приложения Google Phone 43, обнаружили "улики", судя по которым, корпорация Google может вернуть функцию записи звонков в свою фирменную "звонилку".
Футбол
Прядкина допросили по делу о договорном матче
Главу российской Премьер-Лиги Сергея Прядкина сегодня допросили в следственном департаменте МВД.Допрос провели в рамках расследования первого в России уголовного дела о договорном матче.
Единоборства
Серроне назвал Хабиба «чертовым зверюгой»
Серроне считает, что единственный способ победить Хабиба – это отправить его в нокаут.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Кино
Amazon раскрыла актерский состав сериала «Властелин колец»
Экономика
РБК: семья Евтушенкова может купить немецкие гипермаркеты Real
Люксембургская компания SCP Group и немецкая x+bricks планируют к 31 января подписать договор о покупке у немецкой Metro AG сети гипермаркетов Real, сообщил РБК.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
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Общество
В России могут появиться частные судебные приставы
Министерство финансов РФ согласилось рассмотреть возможность поэтапного внедрения института частных судебных приставов в России.
Здоровье
Свыше 2 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в 2019 году
В ведомстве уточнили, что диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли порядка 2,1 млн жителей региона.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Финансы
Торговая сделка с США станет экономическим самоубийством для Китая
Дополнительной причиной для оптимизма стала новость о том, что накануне заключения сделки Китай был исключен из списка потенциальных валютных манипуляторов.
Шоу-бизнес
Влад Топалов перенес две операции с начала года
Певец Влад Топалов у себя в Instagram рассказал, что с начала 2020 года перенес две операции.
Общество
В московском загсе оценили возможность замены отчества на «матчество»
Согласно Семейному кодексу, ребенку присваивается отчество, образованное от имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов федерации, заявили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.
Здоровье
Минздрав РФ опроверг лишение пенсионеров высокотехнологичной медпомощи
Минздрав опроверг отказ от предоставления высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) пожилым людям, 12 января сообщила пресс-служба ведомства.