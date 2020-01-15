Общество
КоммерсантъПрекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
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с чего всё началось
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам Отмена технической поддержки операционных систем Windows 7 и Windows Server 2008 может стать серьезной проблемой для российских банков: нормативные документы относят работу с программами без техподдержки к нарушениям информационной безопасности.Коммерсантъвчера в 17:31
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В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян.
Политика
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В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
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Кино
Звезда сериала «Горец» совершил самоубийство
Общество
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Президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил в новом учебном году изменить порядок приема студентов на бюджетные места в медицинских вузах.
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Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном
Общество
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Эффективным инструментом для борьбы с бедностью может стать субсидия, которую следовало бы назначать, основываясь на доходе на каждого члена семьи.
Политика
Южноуральские заводы обяжут снизить вредные выбросы
Крупнейшие заводы по инициативе губернатора Алексея Текслера заключили соглашения с правительством региона о модернизации технологий с целью дальнейшего снижения негативного влияния производства на окружающую среду.
Политика
Путин заявил, что Россия впервые в истории лидирует в сфере вооружения
Президент РФ Владимир Путин в своем в послании Федеральному собранию заявил, что России удалось впервые в истории стать мировым лидером в сфере вооружения.
Общество
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Общество
Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы
Послание должны были впервые показать на фасадах гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здания «Дома книги», кинотеатра «Октябрь», дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-плаза», рассказывал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).
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Финансы
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Средняя максимальная ставка по вкладам российских банков из топ-10 в первой декаде января снизилась до 5,93% годовых, достигнув абсолютного минимума, следует из материалов ЦБ.
Хоккей
Названы капитаны команд на Матч звезд КХЛ 2020 года
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США задумали сократить размер военной помощи Ираку, если Багдад вышлет американских солдат из страны.
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Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
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Энергетика
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Биатлон
Норвежский эксперт выразил недовольство грязным снегом в Оберхофе
Норвежский биатлонный эксперт Ола Лунде оценил условия проведения четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия).