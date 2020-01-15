Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам Отмена технической поддержки операционных систем Windows 7 и Windows Server 2008 может стать серьезной проблемой для российских банков: нормативные документы относят работу с программами без техподдержки к нарушениям информационной безопасности.

с чего всё началось

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.

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Общество Угрозой демографии назвал Путин низкие доходы россиян Президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию в среду, отметил, что "низкие доходы населения являются угрозой демографическому будущему России" — сообщает ИА KrasnodarMedia .

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