Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам Отмена технической поддержки операционных систем Windows 7 и Windows Server 2008 может стать серьезной проблемой для российских банков: нормативные документы относят работу с программами без техподдержки к нарушениям информационной безопасности.

с чего всё началось

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.

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