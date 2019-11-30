Происшествия
Газета.RuПрекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника
Ребенок пропал 21 ноября, мальчик не вернулся домой после прогулки с друзьями. Ранее в СК России завел уголовное дело по статье УК России "Убийство малолетнего".
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с чего всё началось
Поиски 12-летнего мальчика, не вернувшегося домой вечером 21 ноября после прогулки с друзьями, из села Песчанка Саратовской области были прекращены на одиннадцатый день, сообщает поисковый отряд "Лиза алерт".Life.ruвчера в 14:17
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Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.
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Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
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Компания HMD Global, которая разрабатывает и продаёт смартфоны под брендом Nokia, начала продажи в России двух новых смартфонов бренда, говорится в сообщении компании.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
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Последствия обрушения моста в Оренбурге попали на видео
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Авто
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Во второй половине ноября 2019 года цены на автомобили в России изменили 3 автопроизводителя.
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Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
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Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
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Футбол
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Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.