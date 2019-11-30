Происшествия

Газета.RuГазета.RuПрекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

Ребенок пропал 21 ноября, мальчик не вернулся домой после прогулки с друзьями. Ранее в СК России завел уголовное дело по статье УК России "Убийство малолетнего".
Читать в источнике
Комментировать105
с чего всё началось
Поиски 12-летнего мальчика, не вернувшегося домой вечером 21 ноября после прогулки с друзьями, из села Песчанка Саратовской области были прекращены на одиннадцатый день, сообщает поисковый отряд "Лиза алерт"
.
Life.ru14:17

Подробнее о событии

Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области мальчика

РБК15:30

Поиски Артура Шмыглева продолжаются девятый день

Saratovnews30 ноября в 08:29

В Саратовской области прекратили активные поиски 12-летнего мальчика

Говорит Москва13:20

Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области школьника

РИА Новости13:04

В Саратовской области прекратили поиски пропавшего школьника

Московский Комсомолец13:59

«Лиза Алерт» сворачивает штаб на месте исчезновения Артура Шмыглева

Регион 6411:46

Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

Газета.Ru14:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 22:31, Ашберн
Политика

Зеленский пообещал бороться за жителей Донбасса

Киев будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский немецкому изданию Spiegel.
РИА Новости 07:53
Армия и оружие

В Сеть выложили видео ракетной атаки на американский Apache

РЕН ТВ 30 ноября в 07:51
Политика

США могут ввести пошлины на французские товары стоимостью $2,4 млрд

Вашингтон готовится отреагировать на налог на цифровые услуги во Франции — США раздумывают над введением пошлин на товары из этой страны объемом $2,4 млрд.
Коммерсантъ 18:49
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 11:06
Общество

Батрутдинов назвал главную проблему россиянок

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов заявил, что главной проблемой россиянок является меркантильность.
РИА Новости 18:17
Наука

Патент недели: как сотовая связь поможет пожарным

Схема системы приведена в опубликованном патенте.
Популярная механика 06:16
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Энергетика

В ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным

Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончен.
Коммерсантъ 22:17
Происшествия

Личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье установлены

Ранее сообщалось, что в числе погибших - живший в Чите водитель автобуса.
ТАСС 19:15
Происшествия

Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге

МЧС опубликовало видеозапись с места обрушения автомобильного моста в Оренбурге.
РБК 12:25
Музыка

Егор Крид сломал палец на съёмках клипа

Life.ru 06:58
Экономика

Российские олигархи начали богатеть гораздо быстрее

На первом месте один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние оценивают в 25,6 миллиарда долларов (рост с начала года — почти шесть миллиардов).
Lenta.ru 21:30
Футбол

Урош Спайич: «„Зенит“ для „Краснодара“ уже недосягаем? Так сложилось, что они всегда забивают»

Защитник «Краснодара» Урош Спайич после ничьей (0:0) с «Тамбовом» в рамках 18 тура чемпионата России посетовал на нереализованные моменты.
Матч ТВ 21:19
Политика

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Ведомости 07:07
Политика

Украина решила сменить руководство «Нафтогаза»

Украинский министр энергетики Алексей Оржель заявил, что правительство приняло решение сменить руководство стратегических энергетических предприятий страны, включая газовую компанию «Нафтогаз».
Капитал страны 09:27
Авто

Tesla хочет сделать свою мультимедийную систему еще более увлекательной

Стремясь догнать Tesla, многие другие автопроизводители работают над тем, чтобы сделать свои мультимедийные системы более разнообразными и интересными в использовании, сообщает стратег по контенту из Edmunds Уилл Кауфман.
AvtoVolgograda.ru 03:49
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия 08:36
Хоккей

«Вегас» обыграл «Рейнджерс», Панарин и Бучневич очков не набрали

Российские форварды "Рейнджерс" Артемий Панарин и Павел Бучневич результативными действиями не отметились.
Вести.Ru 21:39
Политика

Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге

Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.
РБК 01:51
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Известия 07:21
Авто

Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря

Водителям с 1 декабря 2019 года необходимо изучить новые правила по использованию зимней резины на территории Таможенного союза.
iReactor 30 ноября в 01:52
Общество

National Interest перечислил самое странное оружие СССР

Журнал «The National Interest» рассказал о необычных советских образцах огнестрельного оружия, которые так и не были приняты на вооружение.
Военное дело вчера в 04:25
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве сына мужчину

РБК 09:41
Армия и оружие

Вымирающие динозавры: авианосцы назвали слабым местом ВМС США

В настоящее время, напоминает автор, на вооружении ВМС США находится 11 гигантов водоизмещением в 100 000 тонн.
Российская газета 08:40
Происшествия

Житель Новосибирска забил до смерти пятилетнюю девочку

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве пятилетней девочки.
НДН.инфо 05:28
Армия и оружие

Минобороны России отрицает бомбардировку лагеря беженцев в Сирии

Эхо Москвы 17:06
Культура

Гусман ответил Светлакову по поводу вырезанной из КВН шутки о нем

RuNews24.ru вчера в 12:06
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери

Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
Новые Известия 09:45
Шоу-бизнес

Впервые дочь Юлии Началовой отпраздновала свой день рождения без мамы

Накануне Вера Алдонина отмечала свой день рождения – 13-летие. Для неё это был первый день рождения, который она провела без своей мамы.
Bimru.ru 10:04
Экономика

ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 03:30
Главное