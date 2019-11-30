с чего всё началось

Ребенок пропал 21 ноября, мальчик не вернулся домой после прогулки с друзьями. Ранее в СК России завел уголовное дело по статье УК России "Убийство малолетнего".

Политика Зеленский пообещал бороться за жителей Донбасса Киев будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский немецкому изданию Spiegel.

Политика США могут ввести пошлины на французские товары стоимостью $2,4 млрд Вашингтон готовится отреагировать на налог на цифровые услуги во Франции — США раздумывают над введением пошлин на товары из этой страны объемом $2,4 млрд.

Политика Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество Батрутдинов назвал главную проблему россиянок Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов заявил, что главной проблемой россиянок является меркантильность.

Экономика Российские олигархи начали богатеть гораздо быстрее На первом месте один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние оценивают в 25,6 миллиарда долларов (рост с начала года — почти шесть миллиардов).

Политика Украина решила сменить руководство «Нафтогаза» Украинский министр энергетики Алексей Оржель заявил, что правительство приняло решение сменить руководство стратегических энергетических предприятий страны, включая газовую компанию «Нафтогаз».

Авто Tesla хочет сделать свою мультимедийную систему еще более увлекательной Стремясь догнать Tesla, многие другие автопроизводители работают над тем, чтобы сделать свои мультимедийные системы более разнообразными и интересными в использовании, сообщает стратег по контенту из Edmunds Уилл Кауфман.

Общество Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Общество National Interest перечислил самое странное оружие СССР Журнал «The National Interest» рассказал о необычных советских образцах огнестрельного оружия, которые так и не были приняты на вооружение.