Происшествия
Газета.RuПрекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника
Ребенок пропал 21 ноября, мальчик не вернулся домой после прогулки с друзьями. Ранее в СК России завел уголовное дело по статье УК России "Убийство малолетнего".
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с чего всё началось
Поиски 12-летнего мальчика, не вернувшегося домой вечером 21 ноября после прогулки с друзьями, из села Песчанка Саратовской области были прекращены на одиннадцатый день, сообщает поисковый отряд "Лиза алерт".Life.ru14:17
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