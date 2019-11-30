Происшествия

Газета.RuГазета.RuПрекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

Ребенок пропал 21 ноября, мальчик не вернулся домой после прогулки с друзьями. Ранее в СК России завел уголовное дело по статье УК России "Убийство малолетнего".
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«Лиза Алерт» сворачивает штаб на месте исчезновения Артура Шмыглева

Регион 6411:46

Поиски Артура Шмыглева продолжаются девятый день

Saratovnews30 ноября в 08:29

В Саратовской области прекратили поиски пропавшего школьника

Московский Комсомолец13:59

Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области школьника

РИА Новости13:04

Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

Газета.Ru14:06

В Саратовской области прекратили активные поиски 12-летнего мальчика

Говорит Москва13:20

Штаб волонтеров приостановил поиски пропавшего в Саратовской области 12-летнего мальчика

ТАСС14:02
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Политика

SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство

Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
ТАСС 07:34
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Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости 12:38
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
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Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге

Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
РБК 12:25
Экономика

ЦБ: более 40% заемщиков одновременно имеют ипотеку и другие кредиты

Доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Футбол

Гончаренко объяснил поражение ЦСКА от «Арсенала»

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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
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Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»

Проект с самого начала был окружен враньем.
Новые Известия 05:04
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Россия финишировала третьей на Чемпионате мира по пляжному футболу

В матче за третье место Россия в упорной борьбе обыграла команду Японии: 5:4.
ГЛАС.RU вчера в 22:21
Политика

Зеленский призвал бороться за жителей Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости бороться за жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР).
Известия 07:29
Происшествия

Растёт число жертв аварии с автобусом в Забайкалье

Число погибших в упавшем с моста автобусе в Забайкалье достигло 19 человек, сообщает пресс-службе губернатора Забайкальского края.
ТВ Центр вчера в 05:09
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 11:06
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Украинский военный эксперт Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским артиллерийским катером типа «Гюрза-М».
News.ru вчера в 00:39
Технологии

Пользователи нашли бесплатный способ обновить ОС до Windows 10

Пользователи, на чьих ПК установлены системы Windows 7, 8 и 8.1 могут бесплатно загрузить 10-ю версию операционной системы, если во время обновления воспользуются утилитой Media Creation Tool и выберут опцию «Обновить этот компьютер сейчас».
Известия 07:14
Общество

Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре

В декабре в ряде российских регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru 00:26
Политика

Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским

Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Газета.Ru 14:03
Экономика

Пакистан вернёт России $93,5 млн долга

Россия и Пакистан заключили соглашение, подразумевающее возвращение российской стороне долга в размере $93,5 млн по операциям бывшего СССР.
RT на русском 11:10
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru 11:52
Культура

В США умерла актриса Шелли Моррисон

RT на русском 10:31
Политика

Эрдоган отклонил закон о введении налога на проживание в отелях Турции

Лидер Турции Тайип Эрдоган отклонил принятый парламентарием страны закон, который предусматривает введение 2% налога на проживание в турецких отелях.
Капитал страны 11:57
Авто

Volkswagen показал «заряженный» Polo новой генерации

Немецкий бренд представил серийную версию седана Volkswagen Virtus GTS, который известен в России под названием Polo.
Авторамблер 10:10
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

РИА Новости вчера в 05:56
Гаджеты

Samsung случайно выпустила стабильную версию Android 10 раньше времени

Компания Samsung случайно выпустила раньше времени стабильную версию фирменной оболочки One UI 2.0 на основе свежей операционной системы Android 10 для Galaxy Note10.
iXBT.com 05:40
Армия и оружие

В ДНР испытывают новую станцию радиоэлектронной борьбы

Народная милиция самопровозглашенной ДНР сообщила об испытании новой станции радиоэлектронной борьбы, которая должна выявлять и подавлять помехи в системах связи.
Московский Комсомолец вчера в 11:34
Футбол

Тедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом»

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.
Газета.Ru 02:38
Политика

Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Коммерсантъ 14:20
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Политика

Захарова ответила на слова Киева о готовности принять «пару областей»

РБК 03:31
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WSJ назвала срок окончания добычи нефти Brent

РБК 09:39
Наука

В России нашли самых северных зауропод

Исследователи из России и Германии нашли в Якутии зубы гигантских длинношеих динозавров — зауропод.
Индикатор 10:39
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