Экономика

УтроNewsУтроNewsРоссия остановила поставки нефти в Белоруссию

«Поставки нефти из России остановились, сейчас идет активная работа по заключению контрактов на январь», — сказали в ведомстве. Представители «Транснефти» отметили, что у них нет заявок от нефтяных компаний РФ на реализацию поставок в Белоруссию с 1 января 2020 года.
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с чего всё началось

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.
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В Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России

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РБК02:42

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Коммерсантъ02:27

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

РИА Новости02:21
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В «Белнефтехиме» о прекращении поставок нефти из России: «Не лучший этап в сотрудничестве»

КП - Беларусь14:06
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:50, Ашберн
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Три человека погибли и ещё пять получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Курганской области.
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В госпогранкомитете отметили, что после снижения количества пересекающих границу с 31 декабря по 1 января «поток лиц, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди».
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В Освободительной войне Эстония потеряла порядка шести тысяч человек.
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Россия сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею

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Энергетика

Названа цена российского газа для Белоруссии в январе и феврале

Стоимость российского газа для Минска в январе и феврале текущего года сохранили на уровне 2019 года.
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В российский прокат вышел фильм «Вторжение»

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