Экономика
BFM.ruРоссия остановила поставки нефти в Белоруссию
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС. Переговоры Москвы и Минска о новых условиях поставок нефти затянулись, прошлый контракт истек 31 декабря.
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с чего всё началось
В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 миллионов тонн.РИА Новости02:21
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Общество
Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
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Колонна автомобилей, в которой находились представители шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд Аш-Шааби», была атакована с воздуха на севере Багдада, сообщает телеканал Al Arabiya.
Общество
Польские школьники поставили танец об Освенциме
В танце дети помладше изображали узников концлагеря, а те, кто постарше были офицерами-надзирателями СС.
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Власти Ирана подтвердили гибель в Багдаде генерала Сулеймани
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Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»
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Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Общество
Зеленский отчитался о своих доходах
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Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова сделала отчет о новогодней ночи
Накануне Оксана опубликовала небольшой отчёт для подписчиков о том, как её семья провела новогоднюю ночь.
Экономика
Американские индексы снижаются на фоне убийства иранского генерала
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Политика
Белый дом назвал цель убийства Сулеймани
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что цель убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде — предотвращение «дальнейшего кровопролития».
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Кино
Фанатов «Ведьмака» позабавил «смайлик» на мече Геральта
Зрители сериала "Ведьмак" потокового сервиса Netflix обратили внимание на странный символ, украшавший меч главного героя Геральта из Ривии.
Гаджеты
Samsung Odyssey G9 — первый в мире игровой монитор разрешением Dual Quad, поддерживающий частоту обновления 240 Гц
Происшествия
Стоматолог в Уссурийске избил женщину с ребенком на руках
В ответ врач схватил женщину за руку и начал ломать пальцы, а также бить локтем по голове, несмотря на то что у нее на руках находился ребенок.
Политика
В США пытаются законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном
Сенатор-демократ Тим Кейн внес на рассмотрение американского сената резолюцию, в которой предлагает законодательно запретить президенту Дональду Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
Авто
Компания Suzuki обновила свой кроссовер Ignis
Японская Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis, который появился на рынке в 2016 году.
Игры
Sony анонсировала бесплатные игры на PlayStation Plus в январе
Компания Sony анонсировала бесплатные игры на сервисе PlayStation Plus в январе.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Футбол
Фернандо вернется в «Спартак» после аренды в китайском клубе
Происшествия
Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
Армия и оружие
Reuters: США и союзники приостановили обучение иракских войск
Как отмечает Reuters, в настоящее время 120 военнослужащих Германии находятся в ближневосточной стране в рамках операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии коалиция во главе с США.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
Армия и оружие
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
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Телескоп «Хаббл» передал потрясающее фото спиральной галактики
Европейское космическое агентство (ЕКА) выложило в сети потрясающе красивую фотографию, которую сделал и передал телескоп «Хаббл».
Авто
BMW может выпустить электрический мотоцикл в течение пяти лет
BMW Vision DC Roadster был представлен на #NEXTGen в июне 2019 года. передача мощности через заднее колесо осуществляется цилиндрическим электродвигателем.