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RT на русском
RT на русском

«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: кризис в Белоруссии. 6 сентября | воскресный «Марш единства»

В Минске работают корреспонденты RT Константин Придыбайло и Георгий Бабаян. Рассказываем, что объединяет «Марш единства» с маршами Немцова.В источнике

Киркоров и Брежнева выступят на свадьбе внучки олигарха в Челябинске

На празднике выступят певец Филипп Киркоров, певица Вера Брежнева, юморист Семён Слепаков, а также телеведущая Первого канала Алла Михеева и блогер Наталья Краснова, которые будут ведущими свадьбы.
News.ruвчера в 03:21
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Российские ТУ-142 выполнили 12-часовую ледовую разведку в Арктике

"Одной из задач лётчиков была ледовая разведка по маршруту перехода кораблей и судов арктической группировки Северного флота, которая действует в восточной части Карского моря возле побережья полуострова Таймыр", - отметили в пресс-службе.
РЕН ТВ08:22
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Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
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Предпродажи фильма «Довод» в России превысили 11 млн рублей

Предпродажи билетов на показы нового фильма "Довод" Кристофера Нолана превысили 11 млн рублей, свидетельствуют опубликованные на сайте Фонда кино данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах.
Газета.Ru4 сентября в 06:05
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Правительство завершило работу над планом восстановления экономики

Правительство закончило подготовку плана восстановления экономики России, документ будет утвержден синхронно с прогнозом социально-экономического развития, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в комментарии ТАСС.
Ведомости06:39
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Шестиколёсный грузовик в стиле серферского хот-рода Woody Wagon

Компания Brown Truck Group из США, которая реализует грузовики, выставила на продажу необычный экземпляр собственной разработки - шестиколесный автомобиль в стиле серферского хот-рода Woody Wagon середины 30-х годов прошлого столетия.
Letnews.ruвчера в 08:15

Bloomberg: Меркель не намерена отказываться от «Северного потока — 2»

Правящий блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия не намерены поддерживать требование отказаться от реализации «Северного потока — 2» в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
RT на русскомвчера в 14:05
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