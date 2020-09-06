Российские ТУ-142 выполнили 12-часовую ледовую разведку в Арктике

"Одной из задач лётчиков была ледовая разведка по маршруту перехода кораблей и судов арктической группировки Северного флота, которая действует в восточной части Карского моря возле побережья полуострова Таймыр", - отметили в пресс-службе.