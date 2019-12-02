Экономика

Соловей.ИнфоСоловей.ИнфоПрекратиться могут переводы денег из России в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а с 3 декабря без этого работать будет нельзя, отмечает издание "Ъ". Теперь финансовые власти России имеют право принять ответные меры.
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с чего всё началось

Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.
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