Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.

с чего всё началось

Нацбанк Таджикистана отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а с 3 декабря без этого работать будет нельзя, отмечает издание "Ъ". Теперь финансовые власти России имеют право принять ответные меры.

Прекратиться могут переводы денег из России в Таджикистан

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