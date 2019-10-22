РПЛ
Спорт-ЭкспрессПремьер-лига переходит на зимний мяч
После увеличения светового дня в апреле 2020 года премьер-лига вернется к мячам белого цвета.
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 17:06, Ашберн
Общество
Дума замораживает индексацию довольствия военных, учитываемого при исчислении пенсий
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается вновь заморозить на нынешнем уровне размер денежного довольствия, подлежащего учету при исчислении военных пенсий.
ТАСС 09:04
Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии. Главное
На переговорах в Сочи 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовали шаги по выходу из кризиса, созданного на северо-востоке Сирии начавшейся 9 октября турецкой военной операцией «Источник мира» и решением США вывести своих военных из этих районов страны.
РБК 16:50
Политика
В МИД оценили перспективы переговоров по газу между Россией и Украиной
"Состоявшиеся в сентябре этого года в Брюсселе трехсторонние (Россия-ЕС-Украина) консультации по вопросам транзита газа через территорию Украины после окончания действия контракта на транзит газа (с 1 января 2020 года) дают в целом повод для сдержанного оптимизма", - сказал Руденко.
РИА Новости 05:38
Авто
Компания Audi представила гибридный седан Audi A6 55 TFSI e quattro
Клиенты могут заряжать Audi A6 55 TFSI e quattro на общественных зарядных станциях до выходной мощности 7,4 кВт с помощью прилагаемого кабеля режима 3. Это означает, что для зарядки пустой высоковольтной батареи требуется примерно два с половиной часа.
SpeedMe вчера в 05:05
Происшествия
Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Lenta.ru 09:27
Политика
И.о. посла США в Киеве дал показания в рамках процедуры импичмента Трампу
Тейлор во вторник прибыл в конгресс для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампу.
РИА Новости 16:48
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 02:26
Общество
Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда
Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
Российская газета 09:43
Политика
Парламент Британии принял законопроект о Brexit
Британские депутаты поддержали новый законопроект о Brexit.
Газета.Ru 14:23
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Аталанту»
«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Soccer.ru 16:56
Кино
Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Moi-portal.ru 10:40
Футбол
«Ювентус» вырвал победу у «Локомотива» в Лиге чемпионов
Туринский «Ювентус» обыграл московский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Lenta.ru 16:54
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru 20 октября в 21:58
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на гречку
Известия 06:19
Футбол
Каррера заявил, что готов снова поработать в России
RT на русском 15:51
Происшествия
По делу Арашукова задержали двух человек
Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).
Интерфакс 15:39
Спорт
Darksiders Genesis получила дату релиза и кинематографичный трейлер
THQ Nordic анонсировала дату релиза Darksiders Genesis и представила свежий кинематографичный трейлер игры, посвящённый одному из главных героев - Раздору.
Gmbox.ru 03:22
Авто
Стало известно имя первого электрического кроссовера Mazda
Как стало известно зарубежным СМИ, в движение модель будет проводиться 143-сильным электромотором, пару которому составит АКБ ёмкостью 35,5 кВт/ч.
SpeedMe вчера в 08:50
Шоу-бизнес
Мать Тимати сделала татуировку в честь рождения внука
Мама рэпера Тимати Симона Юнусова поделилась в Instagram видеозаписью того, как ей делают татуировку с датами рождения внуков.
Рамблер 16:16
Армия и оружие
Новый 57-мм боевой модуль разработали в России
На вопрос о предложениях Ростеха по перевооружению бронетехники на 57-мм калибр Сергей Абрамов уточнил, что Минобороны России выбирает из двух боевых модулей.
Российская газета 03:30
Политика
Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»
Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
ТАСС 08:54
Происшествия
Адвокат: дело против экс-главы Челябинской области прекращено
Рустам Курмаев, адвокат бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщил, что следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении его подзащитного.
RT на русском 16:41
Общество
Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России
Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
RT на русском вчера в 23:00
Единоборства
Волкову нашли нового соперника на турнир UFC в Москве
9 ноября в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 165.
Чемпионат 16:40
Происшествия
В Ангарске водитель иномарки дважды переехал пенсионерку и скрылся
В Ангарске водитель иномарки сбил во дворе дома пенсионерку.
Дни.ру 09:14
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 08:32
Политика
Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
RT на русском 13:12
Политика
Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции
Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.
Взгляд.ру 14:55