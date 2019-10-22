РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессПремьер-лига переходит на зимний мяч

После увеличения светового дня в апреле 2020 года премьер-лига вернется к мячам белого цвета.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

РПЛ объявила о переходе на зимний мяч

Sport24.ru08:15

Премьер-лига переходит на зимний мяч

Спорт-Экспресс07:55

В Премьер-Лиге будут играть новым мячом желтого и фиолетового цветов

Bobsoccer07:48

РПЛ переходит на зимний мяч

Матч ТВ08:13

РПЛ переходит на зимний мяч

Sportbox.RU08:13

С 14-го тура РПЛ российские клубы будут играть желтым мячом (фото)

Советский спорт07:57

Представлен новый мяч, которым будут играть с 14-го тура РПЛ

Чемпионат10:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 20:09, Ашберн
Наука

Рыбам помог переносить недостаток кислорода углекислый газ

Британские исследователи обнаружили, что углекислый газ помогает европейскому сибасу переносить недостаток кислорода.
МедиаПоток 13:41
Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва гранаты в центре Киева

РБК 19:51
Общество

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ 10:56
Шоу-бизнес

Сын Кристины Орбакайте окончил университет

Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.
ОК! вчера в 08:03
Армия и оружие

Турция завершает военную операцию в Сирии

Капитал страны 15:39
Экономика

Экономист объяснил причину аномального роста ВВП Украины

Украинский экономист Виктор Скаршевский объяснил аномальный рост ВВП Украины.
Аргументы недели 00:49
Политика

Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ

REGNUM 15:46
Армия и оружие

Россия и Турция согласовали план прекращения операции Анкары на севере Сирии

Глава российского МИДа Сергей Лавров выразил мнение, что этот план фактически завершает операцию Анкары на севере Сирии.
Эхо Москвы 17:00
Авто

Кроссовер Skoda Karoq появится в России в первом квартале 2020 года

Компактный кроссовер Skoda Karoq, который будет меньше и дешевле «старшего» Kodiaq, поступит в продажу в России в феврале-марте 2020 года.
Автоновости дня 02:05
Шоу-бизнес

Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 06:55
Авто

Обновленный пикап Nissan Titan XD лишился дизеля

Японский автопроизводитель Nissan обновил тяжелый пикап Titan XD.
Picsnews.net 05:55
Наука

Вредит ли мясо здоровью: анализ метаанализа

Отдельного обсуждения заслуживает вопрос о других косвенных, возможных результатах воздействия потребления мяса на здоровье, которые авторы рекомендаций почему-то проигнорировали.
N+1 18 октября в 20:02
Шоу-бизнес

Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа

Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Экспресс газета 06:23
Происшествия

Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области

Появилось видео с места перестрелки на хуторе Чернозубов в Ростовской области, соответствующие кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.
РБК 19:26
Культура

На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова

Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском вчера в 09:56
Происшествия

В Чите убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному заключению

Российская газета 02:18
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием

Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.
Pravda.Ru вчера в 12:08
Политика

Захарова ответила Цукербергу на заявления о вмешательстве в выборы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения Марка Цукерберга о попытке России вмешаться в выборы в США, которые пройдут в 2020 году, передает "Вечерняя Москва".
Москва 24 02:13
Экономика

В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК 10:28
Происшествия

В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся

Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM 06:13
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Космос

Boeing осуществит пилотируемый полет к МКС в первой половине 2020 года

Корпорация Boeing рассчитывает провести первый испытательный пилотируемый полет своего корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) в первой половине 2020 года.
Российская газета 18:57
Общество

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 19:17
Авто

Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей

По информации службы, налог на катер с двигателем мощностью 2000 лошадиных сил составил 100 тысяч рублей, за катер с двигателем в 1430 "лошадок" владельцу придется уплатить 71,5 тысячи.
Российская газета вчера в 06:35
Наука

Физики предсказали существование новых экзотических ядер

Используя принципы решеточной квантовой хромодинамики команда ученых из Индии предсказала существования нескольких новых дейтронопободных ядер.
Индикатор 11:38
Политика

США обсуждают с Японией размещение новых ракет средней дальности

Соединенные Штаты обсудили с Японией возможность развертывания новых ракет средней дальности в связи с выходом страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Комсомольская правда 01:11
Кино

Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»

Newstracker.ru вчера в 10:25
Кино

Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей

Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости 01:16
Кино

«Звездные войны» побили рекорд «Мстителей» по предпродаже билетов

Газета.Ru 12:27
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

РИА Новости 03:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное