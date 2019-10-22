РПЛ
Спорт-ЭкспрессПремьер-лига переходит на зимний мяч
После увеличения светового дня в апреле 2020 года премьер-лига вернется к мячам белого цвета.
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Наука
Рыбам помог переносить недостаток кислорода углекислый газ
Британские исследователи обнаружили, что углекислый газ помогает европейскому сибасу переносить недостаток кислорода.
МедиаПоток 13:41
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ 10:56
Шоу-бизнес
Сын Кристины Орбакайте окончил университет
Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.
ОК! вчера в 08:03
Армия и оружие
Турция завершает военную операцию в Сирии
Капитал страны 15:39
Экономика
Экономист объяснил причину аномального роста ВВП Украины
Украинский экономист Виктор Скаршевский объяснил аномальный рост ВВП Украины.
Аргументы недели 00:49
Армия и оружие
Россия и Турция согласовали план прекращения операции Анкары на севере Сирии
Глава российского МИДа Сергей Лавров выразил мнение, что этот план фактически завершает операцию Анкары на севере Сирии.
Эхо Москвы 17:00
Авто
Кроссовер Skoda Karoq появится в России в первом квартале 2020 года
Компактный кроссовер Skoda Karoq, который будет меньше и дешевле «старшего» Kodiaq, поступит в продажу в России в феврале-марте 2020 года.
Автоновости дня 02:05
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 06:55
Авто
Обновленный пикап Nissan Titan XD лишился дизеля
Японский автопроизводитель Nissan обновил тяжелый пикап Titan XD.
Picsnews.net 05:55
Наука
Вредит ли мясо здоровью: анализ метаанализа
Отдельного обсуждения заслуживает вопрос о других косвенных, возможных результатах воздействия потребления мяса на здоровье, которые авторы рекомендаций почему-то проигнорировали.
N+1 18 октября в 20:02
Шоу-бизнес
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Экспресс газета 06:23
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
Появилось видео с места перестрелки на хуторе Чернозубов в Ростовской области, соответствующие кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.
РБК 19:26
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском вчера в 09:56
Происшествия
В Чите убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному заключению
Российская газета 02:18
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием
Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.
Pravda.Ru вчера в 12:08
Политика
Захарова ответила Цукербергу на заявления о вмешательстве в выборы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения Марка Цукерберга о попытке России вмешаться в выборы в США, которые пройдут в 2020 году, передает "Вечерняя Москва".
Москва 24 02:13
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК 10:28
Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM 06:13
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Космос
Boeing осуществит пилотируемый полет к МКС в первой половине 2020 года
Корпорация Boeing рассчитывает провести первый испытательный пилотируемый полет своего корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) в первой половине 2020 года.
Российская газета 18:57
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 19:17
Авто
Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей
По информации службы, налог на катер с двигателем мощностью 2000 лошадиных сил составил 100 тысяч рублей, за катер с двигателем в 1430 "лошадок" владельцу придется уплатить 71,5 тысячи.
Российская газета вчера в 06:35
Наука
Физики предсказали существование новых экзотических ядер
Используя принципы решеточной квантовой хромодинамики команда ученых из Индии предсказала существования нескольких новых дейтронопободных ядер.
Индикатор 11:38
Политика
США обсуждают с Японией размещение новых ракет средней дальности
Соединенные Штаты обсудили с Японией возможность развертывания новых ракет средней дальности в связи с выходом страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Комсомольская правда 01:11
Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Newstracker.ru вчера в 10:25
Кино
Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей
Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости 01:16