Политика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнПашинян отменил визит на парад Победы в Москве

Причиной стала сложившаяся в Армении эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что не сможет отправиться в Москву на парад Победы, пишет РИА Новости. По его словам, причиной стала сложившаяся в республике эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.
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