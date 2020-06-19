Причиной стала сложившаяся в Армении эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что не сможет отправиться в Москву на парад Победы, пишет РИА Новости. По его словам, причиной стала сложившаяся в республике эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.

Пашинян отменил визит на парад Победы в Москве

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