14 июня "Газпром" сообщил, что был вынужден снизить поставки газа по "Северному потоку" из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленных технических неисправностей двигателей.
Хабек сообщил журналистам, что правительство Германии повысило степень готовности реагирования на напряженную ситуацию с поставками газа до второй из трех, что должно позволить заполнить газохранилища к зиме, несмотря на сокращение поставок из РФ.
17 июня Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить статус страны — кандидата в члены ЕС Украине и Молдавии «при понимании, что будут предприняты дальнейшие шаги», в то время как Грузии была предложена «европейская перспектива».