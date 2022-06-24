Будьте в Плюсе

Премьер-министр Бельгии призвал ЕС вернуться к идее общих закупок газа

К идее общих закупок газа в Евросоюзе и установлению максимальной цены на газ в сообществе перед сложной зимой призвал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
REGNUM
14 июня "Газпром" сообщил, что был вынужден снизить поставки газа по "Северному потоку" из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленных технических неисправностей двигателей.
ТАСС
Многие страны уже готовятся к снижению поставок газа.
Piter.tv
Хабек сообщил журналистам, что правительство Германии повысило степень готовности реагирования на напряженную ситуацию с поставками газа до второй из трех, что должно позволить заполнить газохранилища к зиме, несмотря на сокращение поставок из РФ.
ТАСС

Подробнее о событии

Власти Бельгии предложили ввести в ЕС потолок цен на газ в преддверии тяжелой зимы
Lenta.ru05:37
Премьер Бельгии де Кроо призвал вернуться к идее общих закупок газа в Евросоюзе
РИА Новости04:01
Премьер Бельгии де Кроо напомнил об идее общих закупок газа в ЕС
Общественная служба новостей04:19
Бельгия предложила ввести в ЕС верхнее ограничение цены на газ
Российская газета04:05
Бельгия предложила ввести потолок цен на газ и координировать закупки между странами ЕС
ТАСС04:02
Бельгия предложила ввести в ЕС потолок цен на газ
Коммерсантъ04:27
В Бельгии предложили ввести в Евросоюзе ограничение цен на газ
Газета.Ru03:55

Интересное

Верховный суд США отменил постановление о правах на аборт в стране

Верховный суд США отменил вынесенное почти 50 лет назад постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права, касающиеся абортов.
ТАСС10:22

Spiegel: Минфин ФРГ планирует национализировать часть «Северного потока — 2»

Министерство финансов ФРГ рассматривает возможность конфискации пролегающей по территории страны части "Северного потока — 2", пишет журнал Spiegel, ссылаясь на собственные источники в ведомстве.
РИА Новости05:16

Сбер с 1 июля введет комиссию за переводы на карты других банков через их приложения

Сбер с 1 июля вводит комиссию в 1,25% за переводы на карты других банков через их приложения или сайты, сообщается на сайте госбанка.
ТАСС07:45

Великобритания передаст Украине более дальнобойные ракеты для M142 Himars и M270 MLRS

Великобритания передаст Украине более дальнобойные ракеты для американских РСЗО Himars и британских M270 MLRS. Об этом сообщает avia.pro.
Общественная служба новостей10:29

Глава Чечни Кадыров показал кадры с захваченным в Золотом вооружением ВСУ

Кадры захваченного вооружения Кадыров прикрепил к опубликованному тексту.
Lenta.ru10:32

Группа Little Big сняла антивоенный клип и покинула Россию

Группа Little Big сняла антивоенный клип и уехала из России.
BFM.ru08:10

Президент Путин обвинил Запад в циничном отношении к проблемам в развивающихся странах

Президент России Владимир Путин назвал циничными попытки Запада усугубить ситуацию в сфере сельского хозяйства и дестабилизировать ситуацию на глобальном рынке.
РИА Новости10:04

Захарова назвала обвинение Бербок России в использовании голода как оружия циничной ложью

Обвинение главы МИД ФРГ Анналены Бербок в использовании РФ голода как оружия - безграмотная и циничная ложь, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
РИА Новости08:48

Минцифры больше суток успешно отражает хакерские атаки на «Госуслуги»

Специалисты "Госуслуг" уже больше суток успешно отражают кибератаки на портал, ведущиеся с территории Украины, ущерба порталу нанесено не было, сообщается в Telegram-канале Минцифры России.
ТАСС10:47

Саммит ЕС одобрил предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в Евросоюз

17 июня Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить статус страны — кандидата в члены ЕС Украине и Молдавии «при понимании, что будут предприняты дальнейшие шаги», в то время как Грузии была предложена «европейская перспектива».
РБКвчера в 15:23