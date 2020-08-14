Премьер Белоруссии прибыл на завод МТЗ, где бастуют рабочие
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Белорусский премьер Роман Головченко прибыл в пятницу на Минский тракторный завод (МТЗ), где проходит протестная акция сотрудников, рассказали РИА Новости на предприятии.В источнике
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