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Премьер Белоруссии прибыл на завод МТЗ, где бастуют рабочие

Белорусский премьер Роман Головченко прибыл в пятницу на Минский тракторный завод (МТЗ), где проходит протестная акция сотрудников, рассказали РИА Новости на предприятии.В источнике
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ТАСС

Колонна протестующих рабочих МТЗ подходит к проспекту Независимости

ТАСС09:53
Коммерсантъ

Рабочие МТЗ вышли на улицы после отказа премьера общаться с ними

Коммерсантъ10:04
РИА Новости

Рабочие Минского тракторного завода потребовали отставки Лукашенко

РИА Новости09:52
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:44
Комсомольская правда

Почему знаменитые белорусские заводы забастовали против Лукашенко

Комсомольская правда13:14
RT на русском

Премьер Белоруссии прибыл к протестующим на МТЗ

RT на русском08:35
Газета.Ru

Рабочие МТЗ и колонна протестующих учителей объединились в Минске

Газета.Ru10:27

Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина

«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — приводит Интерфакс сообщение российской Генпрокуратуры.
Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина
RT на русском12:49
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Минэнерго предложило споcоб увеличить экспорт угля через Черное море

Минэнерго предложило президенту Владимиру Путину предоставить господдержку группе ОТЭКО Мишеля Литвака, которая позволит компании снизить тариф на перевалку угля в терминале порта Тамань в Краснодарском крае почти в два раза — с $14 до $8 за тонну.
РБК12:39

На Ставрополье суд арестовал сотрудников вуза МВД

Напомним, ранее следователи выяснили, что 12 сотрудников ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России и ряд других лиц с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов вуза за допуск тех к экзаменам и сдаче зачетов.
Российская газета02:28
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Летальность коронавируса в Москве с начала эпидемии составила 2,4-4,9%

"Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2,4%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, [или] 4,9%, если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - говорится в сообщении.
ТАСС13:28
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