Минэнерго предложило споcоб увеличить экспорт угля через Черное море

Минэнерго предложило президенту Владимиру Путину предоставить господдержку группе ОТЭКО Мишеля Литвака, которая позволит компании снизить тариф на перевалку угля в терминале порта Тамань в Краснодарском крае почти в два раза — с $14 до $8 за тонну.