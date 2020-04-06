Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом. По словам официального представителя премьера, у Джонсона все еще наблюдаются кашель и высокая температура и это спустя 10 дней после обнаружения COVID-19. Премьер-министр Великобритании попал в больницу.

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Общество Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.

Общество В Москве разрешили работать салонам красоты с медлицензией Столичные салоны красоты, массажные кабинеты, бани, сауны и солярии смогут продолжить работу с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензии на медицинскую деятельность.

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Энергетика Мексика решила использовать часть нефти с экспорта на внутреннем рынке Мехико, 6 апреля 2020, 07:26 — REGNUM Падение мировых цен на нефть вынуждает направить часть добываемого в Мексике сырья в объеме 400 тысяч баррелей в день на производство бензина внутри страны, сообщил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор 5 апреля на своей странице в Twitter.

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