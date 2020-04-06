Коронавирус
Вести.RuПремьер-министр Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом. По словам официального представителя премьера, у Джонсона все еще наблюдаются кашель и высокая температура и это спустя 10 дней после обнаружения COVID-19. Премьер-министр Великобритании попал в больницу.
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Авто
Зачем нужна LADA Vesta, когда есть такой Mercedes-Benz C-Class?
Космос
Глaвным пpeпятcтвиeм для acтpoнaвтoв, которые направляются нa Mapc, является радиация
Одной из проблем является радиация. Ученые работают над способом, который поможет защитить экипаж от опасного излучения дальнего космоса.
Общество
Ученые выяснили время сохранения коронавируса на поверхностях
Коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели, сообщила группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.
Происшествия
Более 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке
Общество
В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля
В правительстве Приморья заявили о введении в регионе системы электронных пропусков с 7 апреля для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Общество
Минздрав дал рекомендации работодателям на время коронавируса
Минздрав России дал рекомендации работодателям из-за распространения коронавирусной инфекции.
Здоровье
Названы три дополнительных симптома при заражении коронавирусом
Ученые рассказали, какие симптомы являются дополнительными при коронавирусе.
Кино
Первый канал выпускает в эфир 4-й сезон сериала «Ищейка»
Кино
Тайка Вайтити пошутил, что готов оставить кино и заняться шитьем
Режиссер Тайка Вайтити продолжает развлекаться в самоизоляции.
Общество
Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска
После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
Общество
В Москве разрешили работать салонам красоты с медлицензией
Столичные салоны красоты, массажные кабинеты, бани, сауны и солярии смогут продолжить работу с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензии на медицинскую деятельность.
Здоровье
Прополис назвали эффективным средством защиты от коронавируса
Кардиолог Владимир Хорошев сообщил о том, что есть действенный, эффективный и недорогой способ защиты организма от инфекций.
Здоровье
Семья из Екатеринбурга заразилась коронавирусом в США
Екатеринбуржец Михаил рассказал, что он заболел коронавирусом в США, так как он находился в постоянном контакте с супругой — у нее тоже подозревают заболевание.
Армия и оружие
Летчик рассказал о «потеющих ладошках» при дозаправке Су-34
Общество
Роспотребнадзор рассказал о старте тестирования на коронавирус на дому
Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, позволяющее выявить заболевание на ранней стадии, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Единоборства
Уайт заявил, что турнир UFC пройдёт без Нурмагомедова
Лас-Вегас, США, 6 апреля 2020, 08:24 — REGNUM Турнир UFC 249 пройдёт 18 апреля без российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
Общество
Власти Новосибирской области назвали условие для отмены карантина
В ходе оперативного совещания Травников поручил региональному Роспотребнадзору разработать рекомендации, как прекратить режим самоизоляции в Новосибирской области, ранее продленный до 30 апреля.
Политика
Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
Происшествия
В Томской области частично обрушилась стена больницы
По словам главврача, обрушилась наружная кирпичная часть фронтона над входом в корпус терапевтического отделения, которая выступала над фасадом здания.
Общество
В Японии режим ЧС из-за коронавируса ввели в Токио и Осаке
Решение о вводе в Токио и Осаке локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за эпидемии коронавируса принял премьер-министр Японии Синдзо Абэ, 6 апреля сообщает Kyodo.
Общество
Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ
Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
Здоровье
Врачи назвали лучшие продукты для иммунитета и кишечника
Эксперты ВОЗ рассказали, какие продукты лучше покупать сидящим в изоляции Также врачи советуют употреблять определенные виды сыров, например, чеддер, гауду, моцареллу и пармезан.
Политика
Foreign Affairs: Большинство жителей Крыма счастливы, что живут в РФ
Авторы статьи подчеркнули, что большинство крымчан счастливы, что живут в России.
Энергетика
Мексика решила использовать часть нефти с экспорта на внутреннем рынке
Мехико, 6 апреля 2020, 07:26 — REGNUM Падение мировых цен на нефть вынуждает направить часть добываемого в Мексике сырья в объеме 400 тысяч баррелей в день на производство бензина внутри страны, сообщил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор 5 апреля на своей странице в Twitter.
Общество
В России осталось четыре региона без коронавируса
Всего в России зарегистрировано 5 389 случаев заражения и 45 смертей от коронавируса.
Общество
Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет
Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
Кино
Названы самые популярные фильмы и сериалы у россиян на самоизоляции
Фильмы "Джентельмены" Гая Ричи, "Заражение" Стивена Содерберга и "Бладшот" с Вином Дизелем в главной роли вошли в число самых популярных у россиян на самоизоляции.
Происшествия
В Москве нашли двух сбежавших из дома детей
Полиция нашла двоих детей, которые в воскресенье вечером ушли из дома в Москве и не выходили на связь.
Общество