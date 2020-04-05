Коронавирус

Вести.RuВести.RuПремьер-министр Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом. По словам официального представителя премьера, у Джонсона все еще наблюдаются кашель и высокая температура и это спустя 10 дней после обнаружения COVID-19. Премьер-министр Великобритании попал в больницу.
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В Великобритании госпитализирован премьер-министр королевства Борис Джоносон

Эхо Москвывчера в 23:00

Заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона госпитализировали

РИА Новостивчера в 16:36

Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса

РБКвчера в 17:14

Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован

Коммерсантъвчера в 17:12

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован

Ёлдашвчера в 17:01

Источник сообщил о подготовке Джонсона к искусственной вентиляции лёгких

RT на русскомвчера в 17:51

Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов

ТАССвчера в 18:50
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Политика

В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Российская газета вчера в 20:39
Общество

В Нью-Йорке журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы

В Нью-Йорке съемочную группу ВГТРК атаковали сотрудники больницы.
Комсомольская правда вчера в 15:39
Общество

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
Авто

В РФ стартовали дистанционные продажи автомобилей

Какие бренды оказались самыми прогрессивными, и добрались ли дистанционные продажи автомобилей до России, рассказала газета «Известия».
Автоновости дня вчера в 03:54
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК 04 апреля в 06:35
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости вчера в 10:50
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
15-news.ru вчера в 14:11
Общество

Генсек ООН заявил о вспышке насилия в семьях в условиях карантина

Мир столкнулся со вспышкой домашнего насилия в отношении женщин после введения во многих государствах карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса.
ТАСС вчера в 21:53
Общество

Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет

Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
РИА Новости вчера в 21:00
Общество

Самоизоляция из-за коронавируса в Перми: какие организации продолжат работу

В связи с продлением нерабочей недели до 30 апреля Дмитрий Махонин конкретизировал перечень предприятий, которые могут работать в период самоизоляции.
КП - Пермь вчера в 10:29
Гаджеты

Microsoft выпустит глобальное обновление для Windows 10

В следующем обновлении операционной системы Windows 10 будет сделано множество нововведений для ее оптимизации.
ToDay News Ufa 03 апреля в 17:57
Общество

До 12 апреля продлили карантин в Краснодарском крае

По решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в крае до 12 апреля продлен карантин.
Сайт города Армавира вчера в 18:52
Общество

В Новокузнецке родители назвали ребенка в честь коронавируса

Известия вчера в 21:55
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Житель Москвы Иисус Воробьев, которого в субботу, 5 апреля, доставили в ОМВД по столичному району Хамовники из-за выгула собаки на Патриарших прудах, рассказал о своем задержании, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 04 апреля в 18:18
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Происшествия

Мужчина застрелил пять человек в Рязанской области

Вечерняя Москва 04 апреля в 20:11
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com вчера в 10:02
Футбол

Смолов объяснил возвращение в Россию

Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину.
Lenta.ru вчера в 17:51
Энергетика

Цена нефти марки Brent упала до $31,69 за баррель

По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до $31,69 за баррель (на 9,02%).
Газета.Ru вчера в 18:53
Общество

Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.
РИА Новости вчера в 23:55
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС вчера в 04:55
Происшествия

В Москве нашли двух детей, сбежавших с чемоданом вещей из дома

В Москве полицейские нашли двух детей, которые ушли из дома вечером 5 апреля и не выходили на связь.
Газета.Ru вчера в 18:34
Шоу-бизнес

Ольга Бузова сообщила, что беременна

Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
SM News вчера в 08:55
Общество

Голикова объяснила временный перерыв в вывозе россиян из-за рубежа

Голикова отметила, что по возвращении из-за границы россияне возмущались тем, что их размещали на инфекционных койках.
RuNews24.ru 04 апреля в 10:36
Политика

Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
News.ru вчера в 13:28
Происшествия

В Кузбассе скорая помощь попала в ДТП и перевернулась

РИА Новости вчера в 23:46
Экономика

Экономисты ожидают двухлетнюю рецессию в России

Несколько вариантов прогноза по экономике России в связи с эпидемией коронавируса и падением цен на нефть опубликовал Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сообщает РИА Новости.
UfaTime.ru вчера в 08:28
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Общество

РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше.
РИА Новости вчера в 21:37
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

Известия вчера в 23:23
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