Правительство Франции во главе с премьер-министром Эдуаром Филиппом подало в отставку, сообщает канцелярия Елисейского дворца.

Премьер-министр Франции подал в отставку. Макрон ее принял

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