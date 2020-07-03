Политика
ИнтересантПремьер-министр Франции подал в отставку. Макрон ее принял
В сообщении отмечается, что Эмманюэль Макрон принял отставку, и теперь Филипп вместе с членами правительства займется текущими делами до назначения нового состава кабмина.
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Происшествия
Появилось видео поездки Насти Тропицель, снятое за два часа до смерти
Московский Комсомолец 07:42
Политика
Песков уточнил возможность переноса единого дня голосования в сентябре
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 3 июля, заявил, что в Кремле не обсуждают возможность переноса на более поздние сроки единого дня голосования в сентябре.
Известия 07:24
Энергетика
Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
РБК 30 июня в 15:07
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Общество
Профсоюз «Ведомостей» предъявил акционерам газеты 10 требований
Профсоюз, объединяющий сотрудников газеты «Ведомости», направил новому владельцу издания Ивану Еремину и главе компании-издателя Михаилу Нелюбину письмо, в которой указал на «неоднократные случаи цензуры» со стороны недавно назначенного главным редактором Андрея Шмарова.
РБК 07:53
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
Энергетика
«Газпром» вернул польской компании 1,5 млрд долларов переплаты за газ
"Газпром" вернул польской компании PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за газ после пересмотра стоимости голубого топлива с 1 ноября 2014 года.
Клопс 01 июля в 10:06
Политика
Путин подписал указ о поправках к Конституции
Поправки к Конституции РФ, одобренные общероссийским голосованием, вступят в силу 4 июля.
Коммерсантъ 08:30
Происшествия
Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину
Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новости вчера в 13:26
Финансы
Курс рубля упал до минимальных значений
По данным Московской биржи на 14.30 пятницы, на максимуме доллар доходил до 71,44 рубля, евро — до 80,26 рубля.
Югополис 08:51
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета вчера в 09:11
Единоборства
Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине
FightTime.ru 03:56
Политика
«Ломятся просто в открытую дверь» — Путин о защитниках ЛГБТ в России
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.
REGNUM 09:16
Общество
Петербург стал лидером по числу пациентов с расстройством психики
Петербург вошёл в число российских регионов с наибольшим количеством пациентов, которым в прошлом году поставили диагноз "психическое расстройство", сообщает Минздрав РФ.
DP.RU 06:23
Религия
Отрицавший пандемию экс-священник Сергий не явился на церковный суд
Аргументы и Факты 05:08
Политика
В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа
В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
Экономика
Июнь практически не показал роста платежей
Июнь практически не показал роста платежей Июньское снятие карантинных ограничений пока практически не проявилось в финансовых потоках, которые мониторит Банк России.
Коммерсантъ вчера в 18:12
Общество
В Воронежской области продлили ограничения из-за коронавируса
Воронеж, 3 июля 2020, 16:17 — REGNUM Ограничения, действующие из-за коронавируса, продлены до 7 июля включительно в Воронежской области.
REGNUM 09:17
Политика
Эксперт насчитал в Забайкалье 99 тыс. аномальных голосов за поправки в Конституцию
Эксперт по электоральной статистике, математик Сергей Шпилькин 2 июля опубликовал у себя в Facebook исследование возможных фальсификаций на голосовании по поправкам в Конституцию – в Забайкальском крае он насчитал 99 тысяч аномальных голосов в поддержку поправок из 352,6 тысячи.
Чита.Ру вчера в 20:21
Здоровье
ЕК разрешила использовать «Ремдесивир» для лечения коронавируса
Еврокомиссия (ЕК) в предварительном порядке разрешила использование препарата "Ремдесивир" на европейском рынке для лечения заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, при соблюдении ряда условий.
ТАСС 07:40
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
Общество
В Нидерландах взлом зашифрованных сообщений привел к крупным арестам
Ликвидировать несколько нарколабораторий, конфисковать крупные партии наркотиков, предотвратить десятки убийств, похищений и вооруженных нападений удалось полиции Нидерландов в результате перехвата 20 миллионов зашифрованных сообщений.
ИА Красная Весна 06:25
Общество
Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа
Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 08:19
Общество
Глава Кубани до 21 июля продлил режим повышенной готовности
Напомним, губернатор региона на заседании регионального оперативного штаба 18 июня заявил об отмене с 21 июня режима карантина по коронавирусу на всей территории Краснодарского края, действовавшего с конца марта.
Российская газета 08:06
Общество
ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС
Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия 03:06
Общество
Sony сменит название впервые за более чем 60 лет
По сообщению Sony China, на ежегодном собрании акционеров в прошлую пятницу акционеры одобрили предложение об изменении названия компании на «Sony Group».
PROkhab.ru 01:46
Общество
Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы
Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
Политика
США рассказали о подготовке саммита G7 с участием России
Посол США в России Джон Салливан заявил, что американские власти обсуждают формат и детали возможного участия российской стороны в саммите G7 этой осенью.
Страна Советов on-line 06:59