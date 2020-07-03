В сообщении отмечается, что Эмманюэль Макрон принял отставку, и теперь Филипп вместе с членами правительства займется текущими делами до назначения нового состава кабмина.

Премьер-министр Франции подал в отставку. Макрон ее принял

Политика Песков уточнил возможность переноса единого дня голосования в сентябре Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 3 июля, заявил, что в Кремле не обсуждают возможность переноса на более поздние сроки единого дня голосования в сентябре.

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Финансы Курс рубля упал до минимальных значений По данным Московской биржи на 14.30 пятницы, на максимуме доллар доходил до 71,44 рубля, евро — до 80,26 рубля. 1

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Здоровье ЕК разрешила использовать «Ремдесивир» для лечения коронавируса Еврокомиссия (ЕК) в предварительном порядке разрешила использование препарата "Ремдесивир" на европейском рынке для лечения заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, при соблюдении ряда условий.

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Общество ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе. 13

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Общество Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). 2,6K