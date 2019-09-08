Экономика
Страна Советов on-lineПремьер-министр Греции заявил о намерении Афин выплатить долг МВФ
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о намерении властей страны погасить долг перед Международным валютным фондом. Об этом политик сообщил во время пресс-конференции в воскресенье, сентября. Во время выступления перед прессой Мицотакис указал, что власти республики погасят кредиты МВФ.
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Премьер-министр Греции заявил о намерении Афин выплатить долг МВФ
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