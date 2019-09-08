Экономика

Страна Советов on-lineСтрана Советов on-lineПремьер-министр Греции заявил о намерении Афин выплатить долг МВФ

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о намерении властей страны погасить долг перед Международным валютным фондом. Об этом политик сообщил во время пресс-конференции в воскресенье, сентября. Во время выступления перед прессой Мицотакис указал, что власти республики погасят кредиты МВФ.
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Премьер Греции заявил о намерении Афин выплатить долг МВФ

РИА Новостивчера в 07:30

Премьер Греции заявил о планах страны погасить кредиты МВФ

RT на русскомвчера в 07:40

Премьер Греции заявил о намерении Афин выплатить долг МВФ

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Премьер Греции заявил о намерении страны выплатить долг МВФ

Rambler News Serviceвчера в 11:27

Премьер-министр Греции: мы погасим долг перед МВФ!

Красная веснавчера в 17:58

Премьер-министр Греции заявил о намерении Афин выплатить долг МВФ

Страна Советов on-lineвчера в 10:56
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Греческий политик
Греческий политик, президент партии «Новой демократии» с января 2016 года и лидер оппозиции с 2016 по 2019 год. Министр административных реформ и электронного управления с 2013 по 2015 год. Депутат парламента Греции с 2004 года.
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