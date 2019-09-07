Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна вышла из кризиса. Об этом глава греческого правительства сообщил в субботу, 7 сентября, во время открытия павильона Индии на 84-й Международной выставке в Салониках.

Премьер-министр Греции заявил о выходе страны из кризиса

Политика ЦИК: Андрей Чибис лидирует на выборах главы Мурманской области Временно исполняющий обязанности главы Мурманской области, кандидат от «Единой России» Андрей Чибис лидирует на выборах губернатора с 59,71% голосов после обработки 10% протоколов, сообщает ЦИК.

Политика Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.

Происшествия Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.

Политика Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.

Теннис «Первый канал» покажет матч Медведева и Надаля в финале US Open В решающем матча последнего в нынешнем сезоне турнире «Большого шлема» сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

Политика В Башкирии явка на выборах главы республики составила 70% В Башкирии на момент окончания голосования в 21.00 явка на выборах составила около 70,35% процента от общего числа избирателей.

Политика Врио губернатора Оренбургской области Паслер лидирует на выборах Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 70,14% после обработки 0,06% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.

Политика В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарит как нынешние украинские власти, так и Порошенко.

Футбол Тренер Казахстана сравнил Россию с Бельгией Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек высоко оценил уровень соперника по отборочному матчу Евро-2020.

Происшествия На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.

Политика Бабушкин набирает 74,87% голосов на выборах главы Астраханской области По итогам обработки 10,8% голосов в борьбе за кресло губернатора Астраханской области лидирует временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Бабушкин.

Здоровье Названы внешние признаки проблем с печенью Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.

Политика ЦИК признала действительным голосование на всех участках в России Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что голосование на всех избирательных участках в России признано действительным.

Политика Путин уволил помощника главы Следственного комитета Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".