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Страна Советов on-lineСтрана Советов on-lineПремьер-министр Греции заявил о выходе страны из кризиса

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна вышла из кризиса. Об этом глава греческого правительства сообщил в субботу, 7 сентября, во время открытия павильона Индии на 84-й Международной выставке в Салониках.
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Премьер Греции заявил о выходе страны из кризиса

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"Единая Россия" остается ведущей политической силой в стране, заявил премьер-министр и лидер партии Дмитрий Медведев.
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