Политика
ТАССПремьер Индии написал твит на русском языке по прибытии во Владивосток
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший в среду в Россию с официальным визитом, опубликовал сообщение на русском языке на своей странице в Twitter.
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Прибыл во Владивосток, столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрестком динамичного региона. С нетерпением жду участия в разных мероприятиях в ходе короткого, но важного визита.
— Нарендра Моди, индийский политикТАСС 20:12
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