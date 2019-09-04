Прибыл во Владивосток, столицу российского Дальнего Востока, являющуюся перекрестком динамичного региона. С нетерпением жду участия в разных мероприятиях в ходе короткого, но важного визита.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, прибывший в среду в Россию с официальным визитом, опубликовал сообщение на русском языке на своей странице в Twitter.

Премьер Индии написал твит на русском языке по прибытии во Владивосток

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