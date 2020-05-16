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Газета.RuГазета.RuПремьер-министр Италии разрешил командные тренировки с 18 мая

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что футбольные команды могут проводить командные тренировки с 18 мая.
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Премьер-министр Италии разрешил проведение командных тренировок с 18 мая

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