Коронавирус
Газета.RuПремьер-министр Италии разрешил командные тренировки с 18 мая
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что футбольные команды могут проводить командные тренировки с 18 мая.
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Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Газета.Ru 16:02
Происшествия
Сотрудник автосервиса протаранил машину грабителей в Петербурге
Администратор одного из автосалонов в Петербурге попытался помешать грабителям и протаранил автомобиль злоумышленников.
News.ru 13:27
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru 08:54
Общество
«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» вернулись к работе
АБН вчера в 02:57
Гаджеты
Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за Area F2
Вчера, 15 мая, компания Ubisoft подала в суд как на Alibaba Group Holding, так и на Apple и Google, в чьих игровых магазинах распространяется Area F2.
Игромания.ру 10:47
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости 12:51
Общество
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
Коммерсантъ 16:08
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия 16:23
Общество
Более 1,6 тыс. российских военнослужащих заразились коронавирусом
Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 15 мая в армии и военных учебных заведениях РФ составляет почти 3,3 тыс. человек, в том числе более 1,6 тыс. военнослужащих, говорится в опубликованном в субботу бюллетене Минобороны России.
ТАСС 13:48
Политика
Путин объяснил наличие уникальных видов оружия у России
РИА Новости 05:58
Политика
США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2
Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.
REGNUM 16:04
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Общество
Мозаику со Сталиным из храма ВС РФ перенесут в музей
Русская православная церковь (РПЦ) перенесет мозаику с изображением Иосифа Сталина из храма Вооруженных сил РФ, заявил глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.
Daily Storm 05:37
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал один из признаков рака
Одним из малых признаков развития онкологических заболеваний является потеря веса.
РБК 10:33
Общество
Главврача больницы в Армавире уволят после жалоб врачей
Главного врача больницы в Армавире уволят из-за нарушений с выплатами медикам за работу с пациентами с коронавирусом, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Моя Москва.онлайн 10:04
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 11:10
Спорт
Врач баскетбольного ЦСКА умер от коронавируса
Говорит Москва 07:00
Космос
В США перенесли следующий этап лунной программы
Руководство NASA приняло решение отложить запуск ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS).
Русская Планета 09:24
Футбол
В УЕФА заявили о готовности сократить количество городов Евро-2020
Ранее в УЕФА прокомментировали появление сообщений о новом названии чемпионата Европы по футболу, который должен был пройти в текущем году.
Вечерняя Москва 15:06
Общество
Минтранс надеется на возобновление международных полетов в июле
Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 07:49
Общество
МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы
Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди.
BFM.ru 03:51
Кино
Продюсер «Пиратов Карибского моря» не уверен, вернется ли Джонни Депп в новом фильме
КиноПоиск вчера в 05:10
Футбол
«Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» претендуют на хавбека «Милана»
В сезоне-2019/20 хавбек провел 19 матчей за «Торино», за которое выступал на правах аренды, и отметился одной результативной передачей.
Спорт-Экспресс 13:44
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
Здоровье
В ВОЗ призвали врачей отслеживать новый воспалительный синдром у детей
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал врачей обращать особое внимание на новый воспалительный синдром у детей, схожий с синдромом Кавасаки.
Москва 24 вчера в 13:06
Здоровье
Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем
Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
Вести.Ru 05:40
Происшествия
МВД не установило место преступления и предполагаемых соучастников «Омбудсмена полиции»
Следствие не установило точное время и место, а также соучастников вымогательства, в котором обвиняют создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
ТАСС 14:46
Общество
Италия возобновит свободное перемещение с ЕС с 3 июня
С 3 июня возобновятся поездки между регионами Италии, а также свободное перемещение между этой страной и другими государствами Евросоюза.
Известия 14:51
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов рад, что разводится с Аленой Гавриловой
Несколько дней назад певец официально объявил, что расстается со своей супругой, моделью Аленой Гавриловой.
Paparazzi.ru 14:38