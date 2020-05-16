Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что футбольные команды могут проводить командные тренировки с 18 мая.

Спорт день за днем

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Общество Мозаику со Сталиным из храма ВС РФ перенесут в музей Русская православная церковь (РПЦ) перенесет мозаику с изображением Иосифа Сталина из храма Вооруженных сил РФ, заявил глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин. 123

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Футбол В УЕФА заявили о готовности сократить количество городов Евро-2020 Ранее в УЕФА прокомментировали появление сообщений о новом названии чемпионата Европы по футболу, который должен был пройти в текущем году.

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