Общество
РБКПремьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.
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Премьер-министр Италии ввел карантин в Ломбардии и 14 провинциях из-за коронавируса
Коммерсантъвчера в 23:28
Из-за коронавируса правительство Италии «закроет» несколько крупных городов
Российская газетавчера в 16:16
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