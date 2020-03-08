Общество

РБКРБКПремьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.
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Власти Италии решили расширить зону карантина на всю Ломбардию

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Карантин: Италия полностью закрыла 12 регионов из-за коронавируса

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Из-за коронавируса правительство Италии «закроет» несколько крупных городов

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Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
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Армия и оружие

Пользователи высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

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Газета.Ru 06 марта в 11:37
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К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru 05 марта в 22:07
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В итальянской деревне у жителей вместо воды из кранов полилось вино

У жителей одной из деревень итальянского региона Эмилия-Романья в домах из водопроводного крана вместо воды полилось игристое розовое вино.
РИА Новости вчера в 05:54
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В РПЦ назвали «омерзительной подделкой» клип Филиппа Киркорова

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На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
РИА Новости вчера в 22:57
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Российская газета вчера в 21:10
Биатлон

Биатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМ

Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
РИА Новости вчера в 12:25
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У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус

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РБК 00:19
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 06 марта в 12:34
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости вчера в 00:07
Общество

Корягу за 2 миллиона рублей продают на Алтае

Кусок дерева женщина оценила в два миллиона рублей. В описании сказано, что ствол был найдет в Чулышманской долине Республики Алтай.
Московский Комсомолец вчера в 23:38
Политика

Российские военные раздали гуманитарную помощь в пригороде Алеппо

ФАН вчера в 21:25
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Смолов получил желтую карточку на матче с «Хетафе» после ухода с поля

Российский футболист Федор Смолов, выступающий на правах аренды за клуб «Сельта», получил желтую карточку после ухода с поля на 70-й минуте матча с «Хетафе», состоявшегося 7 марта в рамках 27-го чемпионата Испании по футболу (Ла Лига).
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Общество

Яркие, нежные, точно сирень: поздравления с 8 Марта в стихах

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Фигурное катание

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Российская газета вчера в 13:42
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Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
РИА Новости вчера в 11:00
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Суд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев

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Первые партии смартфонов в Китае были проданы быстро, при это на глобальный рынок новинки Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro еще не вышли.
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Футбол

Экс-судья Ла Лиги об офсайде Видаля перед пенальти «Барсы»: «Он не вмешивался в игру. Нельзя свистеть»

Некоторые говорят, что Видаль был в офсайде перед этим, но чилиец вообще не вмешивался в игру, поэтому нельзя свистеть такой офсайд.
Sports.ru вчера в 16:55
Общество

Объявлено о новых правилах оформления ОСАГО уже с 8 марта

Как отмечают в пресс-службе Банка России, уже с 8 марта водители смогут вносить информацию о каско при покупке как бумажного, так и электронного ОСАГО.
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