Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса. На карантин закрыли в том числе Милан и Венецию. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Армия и оружие Истребители Британии сопроводили российские Ту-142 Ранее сообщалось, что два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 совершили полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана продолжительностью более 15 часов.

Общество В России выявили еще четырех зараженных коронавирусом В России за последние сутки выявлены еще четыре человека, заразившиеся коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.

Политика Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.

Общество Обвиняемые по делу о крушении МН17 не появятся на суде в Гааге Трое россиян и украинец, которым предъявлено обвинение по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, не появятся на суде в Гааге, сообщила «РИА Новости» адвокат одного из них Елена Кутьина.

Общество Предложено не возбуждать дела по сбыту наркотиков без факта передачи Поправки, считают в правительстве, должны оградить граждан от вовлечения в расследование уголовных дел, возбужденных на основании недостаточных фактов незаконного сбыта наркотических и психотропных веществ.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Биатлон Биатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМ Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Политика Следствие по делу MH-17 предлагало нарушить суверенитет России Международная следственная группа по делу о катастрове рейса МН-17 на Украине, всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.