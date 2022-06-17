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Премьер-министр Каллас: Эстонию ждет «суровая зима» из-за энергетического кризиса

Эстонию ждет «суровая зима» из-за энергетического кризиса и высокого уровня инфляции в Евросоюзе (ЕС), вызванного российской специальной военной операцией на Украине.
Lenta.ru
Каллас рассказала, что ситуация в стране осложнена совокупностью высокого уровня инфляции и низких темпов экономического роста.
RT на русском
Страна запланировала строительство терминала для принятия сжиженного природного газа, доставляемого морским путем.
Lenta.ru
После начала спецоперации ряд стран Запада ввели несколько пакетов экономических санкций против российских юридических и физических лиц.
ИА Красная Весна

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Премьер Эстонии заявила, что страну ждет «суровая зима» из-за энергетического кризиса
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