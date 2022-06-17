Lenta.ruПремьер-министр Каллас: Эстонию ждет «суровая зима» из-за энергетического кризисаЭстонию ждет «суровая зима» из-за энергетического кризиса и высокого уровня инфляции в Евросоюзе (ЕС), вызванного российской специальной военной операцией на Украине.Lenta.ruКаллас рассказала, что ситуация в стране осложнена совокупностью высокого уровня инфляции и низких темпов экономического роста.RT на русскомСтрана запланировала строительство терминала для принятия сжиженного природного газа, доставляемого морским путем.Lenta.ruПосле начала спецоперации ряд стран Запада ввели несколько пакетов экономических санкций против российских юридических и физических лиц.ИА Красная ВеснаЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuRuposters.ruPetrogradRT на русскомФАНРБКMASHИзвестияПодробнее о событииПремьер Эстонии заявила, что страну ждет «суровая зима» из-за энергетического кризисаРБКвчера в 14:47Премьер-министр Каллас: Эстонию ждет «суровая зима» из-за энергетического кризисаLenta.ruвчера в 15:36Премьер-министр Эстонии прогнозирует мучительную зиму на фоне энергетического кризисаФАНвчера в 09:22Премьер Эстонии спрогнозировала «мучительную зиму» в стране из-за энергетического кризисаRT на русскомвчера в 09:07Премьер Эстонии Каллас предупредила о «мучительной зиме» на фоне кризисаГазета.Ruвчера в 08:32Премьер-министр Эстонии предсказала «мучительную зиму»REGNUMвчера в 08:00Премьер Каллас: Эстонию ждет мучительная зима из-за энергетического кризисаРИА Новостивчера в 07:39Показать ещёОценить385Поделиться